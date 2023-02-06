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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بسبب قرصة ناموسة..إعلامية شهيرة تخضع لجراحة عاجلة

الإعلامية خلود زهران
الإعلامية خلود زهران

أعلنت الإعلامية الشهيرة، خلود زهران، خضوعها لجراحة عاجلة إثر إصابتها بـ "قرصة ناموسة" نتج عنها شعور بالقلق لها ومحبيها خاصة بعد قول الطبيب المعالج لها "لحقناكي".

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خلود زهران 

وقالت الإعلامية الشابة، خلود زهران عبر صفحتها على تطبيق "فيسبوك": "عُمري ما كنت أتخيل إن بكتيريا تصيبني ممكن تدخلني أعمل جراحة والدكتور يقولي لحقناكي! تهتك في الأنسجة".

 

وأوضحت الإعلامية خلود زهران: "ناموسة قرصتني، عملت خُراج في رجلي، وفي اليونان بيرفضوا يصرفوا مضاد حيوي بدون روشتة، واستصغرت الموضوع، وللأسف ده أدى لمضاعفات".


وأضافت خلود زهران: "لما رجعت مصر كان الخُراج كبر شوية،  مع وجود ألم كبير، دخلت المستشفى، وبعد العملية ، الدكتور قالي  تهتك وتليف في الانسجة بعمق كبير!".

 

وتابعت: "قالي لو كنتي سبتيه أكتر من كده ، التليف ده بالعمق ده ، كانت نتيجته كارثة، لقدر الله، فاهمين قصدي أكيد ، لكن ربنا قدر ولطف والحمدالله". 

نصيحتان 


واختتمت: "الخلاصة  1. اياك تهمل في نفسك وصحتك حتى لو فاكر ان الموضوع بسيط2. وانت مسافر ، خد كل أدويتك واحتياطاتك معاك".

الإعلامية خلود زهران 


جدير بالذكر أنه قبل أيام بسيطة، حصدت 
ابنة الإعلامية خلود زهران الميدالية الذهبية ضمن لاعبات مصريات حققن مراكز متقدمة في بطولة هليوبوليس الدولية باليونان والمشارك فيها 13 دولة من حول العالم.

وقد كانت خلود زهران، مقدمة البرامج الأولى على دفعتها بإعلام، كما حصل مشروع تخرجها على المركز الأول، إضافة إلى حصدها  لقب الطالبة المثالية في مرحلة الجامعة حتي التحقت بقناة اكسترا نيوز في الثالثة والعشرين من عمرها.

منشور الإعلامية الشهيرة 

 

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