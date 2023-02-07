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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخطر من الهزة الأرضية.. أبحاث الزلازل في تركيا تحذر من حدوث تسونامي

تسونامي
تسونامي

حذر مدير مرصد ومعهد كانديلي لأبحاث الزلازل في تركيا “هالوك أوزنر”، من أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة وضرب مقاطعات كهرمان مرعش؛ يمكن أن يتسبب في حدوث تسونامي في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بحسب شبكة «سي إن إن».

وقال أوزنر في تصريحات للشبكة الامريكية: «نواجه أكبر أضرار أحدثها زلزال في هذه المنطقة منذ عام 1999»، مضيفًا أن التقديرات تشير إلى وقوع الزلزال في منطقة شرق الأناضول، ما أدى إلى حدوث تصدع في 180 كيلومترًا، موضحا «نواجه اكبر زلزال ضررًا حدث في هذه المنطقة بعد زلزال 17 أغسطس 1999».

وأضاف : «من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية لأشهر، وربما تصل لعام، وقد ونواجه خطر أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات تسونامي في منطقة البحر المتوسط، وأبلغنا 14 دولة بذلك».

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