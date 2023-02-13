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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المسعف كارم عبدالفتاح يكشف تفاصيل إنقاذ سيدة ذبحها زوجها.. فيديو

المسعف كارم عبدالفتاح
المسعف كارم عبدالفتاح

قال المسعف كارم عبدالفتاح، إنه التحق بهيئة الإسعاف منذ عام 2002، وتعرض للكثير من المواقف واللحظات الهامة والفارقة طوال فترة عمله.

 

وروى كارم عبدالفتاح خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، تفاصيل إنقاذه سيدة ذبحها زوجها، قائلا: وصل لنا بلاغ يوم 26 يناير بأن هناك زوج اعتدى على زوجته وقام بقتلها"، متابعا: المعلومات تشير إلى وجود جثة وجريمة قتل.

 

واسترسل:" ذهبت للتعامل مع الجثة، وتفاجئت بوجود نبض بسيط للحالة، ومازالت على قيد الحياة"، متابعا: تم نقل السيدة غلى عربة الإسعاف ونجحنا في إنقاذ حياتها.

وشدد أحد المسعفين على أهمية وجود حملات توعوية للحديث عن اهمية رجل الإسعاف والطوارئ، وعدم التدخل في شئونهم، متابعا:" البعض يتدخل لإنقاذ المصابين ولكن بطريقة خاطئة".

المسعف كارم عبدالفتاح هيئة الإسعاف جريمة قتل الإسعاف اخبار التوك شو

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