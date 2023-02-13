نائب التنسيقية من قمة الحكومات بدبي: لدينا تجربة رائدة في تمكين الشباب

شارك النائب خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن وفد من النماذج القيادية المصرية من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، في النسخة التاسعة من القمة العالمية للحكومات التي تُقام تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات" في الفترة من 13 إلى 15 فبراير بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد كبير من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم.

ووجه الدكتور خالد بدوي، الشكر للاكاديمية الوطنية للتدريب على منحه المشاركة ضمن وفد الاكاديمية للمشاركة فى النسخة الخامسة من القمة العالمية للحكومات تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات"، مؤكدا أن تدريب الشباب وتأهيلهم خطوة من أهم الخطوات التي تعتمد عليها الدول المتقدمة، والتي تسهم فى تطوير قدراتهم بما يواكب التكورات العالمية المتسارعة.



وأشار الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب، إلى تجربة الدولة المصرية فى دعم وتمكين الشباب، خاصة شباب البرنامج الرئاسي الذي هو أحد خريجيه، والذي ساهم فى تمكين عدد كبير من القيادات التنفيذية فى مختلف مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن تمكين الشباب أصبح توجها عاما لدي الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد.

وتُقام النسخة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة هذا العام يوم 12 فبراير تحت عنوان "تأملات في حكاية الشباب العربي" ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، لتسلط الضوء على موضوعات الهوية واللغة العربية وسمعة الشباب العربي، وتتيح الفرصة لاستعراض عدد من التجارب والممارسات المختلفة ذات الصلة ونماذج شباب عربي تم تمكينه.

ويشارك فى الوفد من خريجي البرنامج الرئاسي الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والنائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب المصري، والدكتورة جاكلين عازر، نائب محافط الإسكندرية، وشانا مسعود، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والدولية بمؤسسة حياة كريمة، والدكتورة ندى الدمياطي، رئيس القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، و ساره هشام، المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم.