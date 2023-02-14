برلماني: صناعة الغزل والنسيج تدعم توجه الدولة لتشجيع المنتج المحلي

أكد أحمد نشأت، عضو مجلس النواب، إن تطوير صناعة الغزل والنسيج يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصرى ورفع معدلات التشغيل وتحقيق القيمة المضافة وزيادة الانتاج فهي من اكثر الصناعات كثيفة العمالة.

وقال “نشأت" لـ"صدي البلد"، إن الإهتمام بميكنة منظومة تجارة الأقطان وتعميمها علي كافة المحافظات بما في ذلك تطوير نظام مميكن لتنفيذ المزايدات على الأقطان المصرية بالتعاون مع بورصة السلع المصرية، وذلك بما يضمن حسن الأداء وجودة التنفيذ.

توجه الدولة نحو تشجيع المنتج المحلي

وأوضح عضو مجلس النواب أن صناعة الغزل والنسيج سوف تدعم توجه الدولة نحو تشجيع المنتج المحلي وزيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة الناتج المحلي.