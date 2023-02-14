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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: صناعة الغزل والنسيج تدعم توجه الدولة لتشجيع المنتج المحلي

مصانع الغزل والنسيج
مصانع الغزل والنسيج

أكد أحمد نشأت، عضو مجلس النواب، إن تطوير صناعة الغزل والنسيج يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصرى ورفع معدلات التشغيل وتحقيق القيمة المضافة وزيادة الانتاج فهي من اكثر الصناعات كثيفة العمالة.

 

وقال “نشأت" لـ"صدي البلد"، إن الإهتمام بميكنة منظومة تجارة الأقطان وتعميمها علي كافة المحافظات بما في ذلك تطوير نظام مميكن لتنفيذ المزايدات على الأقطان المصرية بالتعاون مع بورصة السلع المصرية، وذلك بما يضمن حسن الأداء وجودة التنفيذ.

توجه الدولة نحو تشجيع المنتج المحلي

وأوضح عضو مجلس النواب أن صناعة الغزل والنسيج سوف تدعم توجه الدولة نحو تشجيع المنتج المحلي وزيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة الناتج المحلي.

الإقتصاد المصرى القيمة المضافة مجلس النواب المحافظات المنتج المحلي

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