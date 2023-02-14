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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتخابات سموحة تعود للواجهة..مرشح لرئاسة النادي يلجأ للقضاء

صدى البلد

حددت  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 4 يونيو لنظر الدعوى المقامة من محمد مجاهد،المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة نادى سموحة ،  لوقف تنفيذ قرار الدعوى لعقد جمعية عمومية للنادي،  وذلك لعدم إدراج اسمه  ضمن المرشحين للانتخابات، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد رأي بالتقرير القانوني . 

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، وبطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي، والتي فاز برئاستها وليد عرفات.

جاء ذلك في الدعوى التي أقامها محمد السيد مجاهد، الذي كان مرشحا على منصب رئيس النادي، حيث تم استبعاده من الانتخابات حينها، وعلى  إثر ذلك، تقدم مجاهد بطعن على القرار، وتم إعلان بطلان عقد الجمعية العمومية وحل المجلس الحالي.

يذكر أن المنافسة في انتخابات سموحة على منصب الرئاسة كانت بين محمد فرج عامر رئيس النادي السابق، ووليد عرفات الذي فاز بينما تم استبعاد كل من الصغير ومحمد مجاهد.

سموحة فرج عامر مجلس الدولة

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