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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جروباتهم خطر على المجتمع

نهاد أبو القمصان: شيوخ السلفية سبب في إلحاد الشباب

نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن الجروبات التي تبتز الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي كجروب "دشمل" تنتمي لتنظيم إرهابي، ولابد من تتبعها وضبطهم بسرعة من قبل مباحث الإنترنت، مشيرة إلى أن مؤسسي جروب "دشمل" مجموعة إرهابية، ويجب على المتضررين التقدم ببلاغ للجهات المختصة.

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نهاد أبو القمصان: التفاهات عليها إقبال جماهيري كبير على السوشيال ميديا

وأضافت نهاد أبو القمصان، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هذه الجروبات خطر يؤثر على المجتمع كله، متابعة: "شيوخ السلفية سبب في إلحاد الشباب وأفكارهم يتبناها بعض الشباب"، مؤكدة أن الإرهابيين استهدفوا هذا الوطن لكنهم فشلوا فشل ذريع الفترة الماضية.

وعلقت نهاد أبو القمصان، على قيام إحدى الجامعات بتحويل طالبة للتحقيق معها بسبب تعرضها للابتزاز من قبل أحد الجروبات على السوشيال ميديا، قائلة: "هذا التصرف غير مقبول من الجامعة وكان من المفترض أن تساند الطالبة بعد تعرض هذه الطالبة للترهيب".

نهاد أبو القمصان حقوق المرأة إرهابي مجموعة إرهابية شيوخ السلفية السلفية

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