عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كلاهما من ذوي الهمم.. إمرأة تدس السم لزوجها في الطعام للانفصال عنه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الحياة الزوجية  رباط قوي يجمع بين الزوجين، وهذه الحياة لها قدسيتها الخاصة في مجتمعاتنا وهو ما يدفع بعض الأسر أحيانا إلى التعنت عند محاولة الزوجين الانفصال لأى سبب، إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون الانفصال حلا أسهل من نتائج ليست في الحسبان قد تنتج عن استمرار هذه العلاقة. 

 

هذا الأمر حدث بالفعل في هذه الواقعة التى جرت تفاصيلها في محافظة الإسماعيلية، فعلى الرغم من أن الزوجة في هذه الواقعة من ذوي الهمم، إلا أنها أقدمت على قتل زوجها وهو من ذوي الهمم أيضًا، في جريمة متكاملة الأركان، بعد أن رفض أهلها أنفصالها عنه، وإجبارها على الأستمرار في العيش معه، ما جعلها تخطط للتخلص منه من خلال دس السُم في الطعام.  

فجر جمجمته .. القصة الكاملة لمقتل فتى على يد طليق والدته في الاسماعيلية|شاهد

ضبط السلاح والمسروقات والجناة.. القصة الكاملة لاقتحام مجهولين مصنع الغزل والنسيج بالإسماعيلية

تفاصيل الواقعة

أقدمت زوجة من ذوي الهمم، على محاولة قتل زوجها بدس السم له، لوجود خلافات زوجية بينهما في الإسماعيلية.

أسرة الزوجة ترفض الانفصال 

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بالواقعة وتبين نشوب خلافات زوجية بين زوجين من ذوي الهمم، علي أثره رفضت الأسرة انفصال الزوجة من زوجها، واجبرتها علي استكمال حياتها الزوجية معها، إلي أن أقدمت الزوجة علي محاولة دس السم في طعام زوجها، لإنهاء حياته.

نقل الزوج الي المستشفي لتلقي العلاج بأحد المستشفيات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

الاسماعيلية الحياة الزوجية الانفصال خلافات زوجية محاولة قتل زوجين اغتيال البراءة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم

لخروجه من حسابات كولر.. هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك ؟

شوبير يكشف عن صفقة المهاجم الجديد للنادي الأهلي

السعودية .. قرار قضائي عاجل ضد بن لادن بسبب رافعة الحرم

لا سحر ولا شعوذة.. شوبير يكشف سر انتفاضة الزمالك

رسالة مثيرة للجدل من إبراهيم نور الدين بعد مباراة الزمالك وسموحة

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: زلزال تركيا أكبر كارثة طبيعية في أوروبا خلال قرن

إعلان مروع من الصحة العالمية عن سوريا بعد كارثة الزلزال المدمر

وزير الصحة: مصر نجحت في مواجهة أزمة كورونا بدعم كامل من الرئيس

بأقل من 1500جنيه|انخفاضات تلاحق سوق الذهب.. ومفاجأة بـ عيار 21.. والدولار يسجل 30.48 جنيه.. أخبار تهمك

مجموعة الزمالك.. حقيقة إعادة مباراة الترجي والمريخ السوداني بسبب التغييرات

متستحقش الإعدام.. شقيقة قاتلة والدتها ببورسعيد: أختي عمرها ما تعمل كده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مش معاك فلوس.. 6 أفكار لهدايا على قد الأيد في عيد الحب

مش رجيم .. سبب غريب وراء رشاقة نادية الجندي.. تفاصيل

منها لحمة على شكل وردة.. شاهد| صور وصفت بأسوأ إبداعات الفلانتين 2023

بـ5000 عصاية آيس كريم.. شاب مصري يبهر فاندام بمجسم لفيلم The Quest

فيديو

اللي حبوه أكتر.. نيقولا معوض يرد على منتقدي قبلته لممثلة

سعر الذهب والدولار اليوم الثلاثاء 14-2-2023.. تعرف عليه

هل إعتزلت عبلة كامل الفن؟.. تعرف على الحقيقة وحالتها الصحية

بطلة فيلم مواطن ومخبر .. رولا محمود تثير ضجة باختفائها المفاجئ/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ