كلاهما من ذوي الهمم.. إمرأة تدس السم لزوجها في الطعام للانفصال عنه

الحياة الزوجية رباط قوي يجمع بين الزوجين، وهذه الحياة لها قدسيتها الخاصة في مجتمعاتنا وهو ما يدفع بعض الأسر أحيانا إلى التعنت عند محاولة الزوجين الانفصال لأى سبب، إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون الانفصال حلا أسهل من نتائج ليست في الحسبان قد تنتج عن استمرار هذه العلاقة.

هذا الأمر حدث بالفعل في هذه الواقعة التى جرت تفاصيلها في محافظة الإسماعيلية، فعلى الرغم من أن الزوجة في هذه الواقعة من ذوي الهمم، إلا أنها أقدمت على قتل زوجها وهو من ذوي الهمم أيضًا، في جريمة متكاملة الأركان، بعد أن رفض أهلها أنفصالها عنه، وإجبارها على الأستمرار في العيش معه، ما جعلها تخطط للتخلص منه من خلال دس السُم في الطعام.

تفاصيل الواقعة

أقدمت زوجة من ذوي الهمم، على محاولة قتل زوجها بدس السم له، لوجود خلافات زوجية بينهما في الإسماعيلية.

أسرة الزوجة ترفض الانفصال

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بالواقعة وتبين نشوب خلافات زوجية بين زوجين من ذوي الهمم، علي أثره رفضت الأسرة انفصال الزوجة من زوجها، واجبرتها علي استكمال حياتها الزوجية معها، إلي أن أقدمت الزوجة علي محاولة دس السم في طعام زوجها، لإنهاء حياته.

نقل الزوج الي المستشفي لتلقي العلاج بأحد المستشفيات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.