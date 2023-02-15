راندا البحيري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة راندا البحيري متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت راندا في الصورة بإطلالة شتوية متميزة مرتدية سوت سوداء ومعتمده علي الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

وعلقت راندا:"عيد حب سعيد".

ويذكر أنه قد أعربت الفنانة راندا البحيري عن اعجابها الشديد بالخطوة التى اتخذها الفنان ياسر جلال بتبرعه لصندوق تحيا مصر بثلاثة ملايين جنيه.



وكتبت راندا البحيري على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: كل الشكر للنجم المحترم والخلوق ياسر جلال اللى وقف جنب بلده فى وقت البلد كلها محتاجة انها تتكاتف وبإذن الله تكون قدوة لفنانين كتيرة وأنا أولهم ونعمل واجبنا ونحط اللى نقدر عليه فى الصندوق أنا كمان هعمل كدة شكرا ياسر جلال طول عمرك مخلص ووطني ومحترم وابن أصول.