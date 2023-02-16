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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البلدى بـ150 جنيها| أسعار اللحوم في منافذ أهلا رمضان

صدى البلد

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار اللحوم اليوم الخميس 16-2-2023  ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار العديد من السلع.


أسعار اللحوم المستوردة 

جاءت أسعار اللحوم في منافذ أهلا رمضان اليوم كالتالي :

سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني 135 جنيهًا.
 

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يتراوح سعر اللحوم البلدي من سعر 150 جنيهًا إلى 160 جنيهًا للكيلو.

 سعر الكيلو من لحوم الضأن البلدي الطازجة 165 جنيهًا

كما وفرت معارض أهلاً رمضان كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة بطبق وزنه 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم 

في منافذ وزارة الزراعة وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم إلى 150 و160 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة التموين وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 135 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بين 160 و 180 جنيهًا للكيلو.

سعر  اللحوم البلدي اليوم 

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 240 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 220 و260 جنيهًا وفقًا للقطعية، وذلك بعد أن ارتفعت الأسعار خلال الأيام الماضية.

سعر اللحمة الجملي 

استقر سعر اللحم الجملى عند 160 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 170 و180 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي

تراوحت الكبدة البلدي بين 210 و230 جنيهًا، والكبدة الضأن بين 200 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 180 و180 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 160 و180 جنيهاً.

سعر اللحوم اليوم 

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 220 و240 جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 260-280

سعر اللحمة البلدي اليوم 

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 190 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 210 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

وتبدأ اللحوم المجمدة، أسعارها من 90 لـ 100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 135 جنيهًا.

سعر اللحمة المفرومة المجمدة اليوم 

اللحم المفروم المجمد يتراوح سعرها بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 160 جنيهًا بتراجع بلغ 60 جنيها عن سعرها في الأسواق كما أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأن تربية الماشية تتم داخل مزارع الوزارة.  

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البلدى بـ150 جنيها| أسعار اللحوم في منافذ أهلا رمضان

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