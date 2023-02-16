إزاي الكيلو في المزرعة بـ80 جنيها.. شعبة الدواجن تهاجم المصدرين والمنتجين

علق عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، على قرار إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية 3 سنوات، قائلا:" مبسوطين ونشكر مجلس الوزراء على هذا القرار.

وأضاف "عبد العزيز السيد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، صناعة الدواجن يجب أن يكون لها رعاية كاملة من قبل الدولة، فهي الصناعة الوحيدة التي لديها اكتفاء ذاتي، بغض النظر عن الأزمة الحالية.

وأكمل: هناك ارتفاع واضح وغير مبرر في أسعار الذرة الصفراء والصويا، متابعا: نطالب بتدخل الدولة لضبط أسعار الأعلاف، وذلك لمنع ارتفاع الأسعار.

وأوضح شعبة الدواجن متضررة من هذا الارتفاع، ويجب أن يتم محاسبه المتسبب في ارتفاع هذه الأسعار، مناشدا بضرورة وجود رقابة على المصدرين والاسعار.

واسترسل: كيلو الفراخ وصل لـ 80 جنيه في المرزعة والبيض وصل لـ 113 جنيه، وذلك امر غير منطقي بالمرة ويجب السيطرة على هذه الامور.

وشدد على ضرورة تثبيت سعر الدواجن في الأسواق، حتى لا نشهد زيادة أخرى خلال الفترة القادمة، متابعا:" اللي بيحصل مش معقول ولازم نحاسب الناس".

