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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات المسلحة الأوكرانية تعلن عن هجمات روسية جديدة

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أطلقت روسيا ما مجموعه 36 صاروخ كروز جوًا وبحريًا وصواريخ جو-أرض موجهة وصواريخ مضادة للسفن على أوكرانيا اليوم الخميس ، وفقًا لقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.

وقال زالوجني إن القوات المسلحة الأوكرانية أسقطت 14 صاروخا من طراز كروز وصاروخين موجهين أرض - جو، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وجاء ذلك في تدوينة كتبها زالوجني على صفحة فيسبوك أن "الدولة المعتدية روسيا، أطلقت وابلًا صاروخيًا آخر على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، من الساعة 01:40 إلى الساعة 03:45 من يوم 16 فبراير ، أطلق العدو صواريخ كروز جوية وبحرية وصواريخ أرض - جو موجهة وصواريخ مضادة للسفن.

وأضاف تم استخدام الطائرات الاستراتيجية في الهجمات من طراز Tu-22M3 و Tu-95ms من منطقة كورسك ومنطقة مياه بحر قزوين ، وطائرات تكتيكية من طراز Su-35 بالقرب من حاملات ميليتوبول وقذائف كروز المحتلة مؤقتًا في منطقة مياه البحر الأسود.

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