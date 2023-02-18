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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مجسم ولامع.. لجين عمران تخطف الأنظار برشاقتها

لجين عمران
لجين عمران

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران متابعيها صور جديدة من جدة، وقامت بنشره عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وتألقت لجين عمران بإطلالة انيقة وجذابة للغاية.

 

تفاصيل إطلالة لجين عمران

 

وارتدت لجين عمران فستان طويل ومجسم لامع باللون الذهبي بأكمام طويلة تنتهي بالفرو بتصميم مميز ، وهو ما أبرز من رقة وأناقة إطلالتها.

 

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ورفعت لجين عمران خصلات شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

 

لجين عمران

 

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكشميري الفاتح للشفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الاسود و والأي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.

لجين عمران


ولم تتكلف لجين عمران في إرتداء الإكسسوارات ، وقامت بإختيار قرطين وخواتك ناعمية باللون الذهبي ، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة .

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