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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الفن يحضرون افتتاح مسرحية تشارلز شابلن

مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن

عرضت مسرحية تشارلي تشابلن يوم الجمعة على مسرح أركان في الشيخ زايد بعد النجاح الساحق الذي حققته بموسم الرياض، لأول مرة في مصر، وحرص العديد من صناع الفن والمشاهير على التواجد لمشاهدة العرض الذي أشادوا جميعًا به وبروعته و استمر التصفيق في نهاية العرض لاكثر من خمس دقائق وسط مشاعر حب و فخر كبير بالعمل.

وكان من أبرز الحضور، الفنانة سوسن بدر، إنجي المقدم، داليا البحيري، هاني رمزي ، أحمد زاهر ، ليلي زاهر ، أمير شاهين، إدوارد، غفران، محمد الشرنوبي، هشام ماجد، مصطفي غريب،  والمخرجين محمود كريم، تامر محسن، عمرو سلامة، محمد الزيات، أحمد حسين، هادي الباجوري، وليد الحلفاوي، اسلام امام ، خالد جلال، تامر عشري، إيهاب جوهر ، تامر تمام، أحمد الجنايني، زيد الكردي, لميس الحديدي، عمرو منسي، عدلي القيعي، منة القيعي، أحمد مراد، كمال زادة، كريم الشناوي، توني ماهر، سميرة عبد العزيز، أحمد فؤاد سليم، نادر السيد، فيدرا.

وتناقش المسرحية القصة الانسانية لحياة الفنان العالمي "تشارلي شابلن" ولكن بطريقة مختلفة، وهي من تأليف الدكتور مدحت العدل، وتصميم ملابس ريم العدل، إكسسوار محمد سعد، إضاءة جون هيوي، مصمم رقصات عمرو باتريك، مخرج منفذ أسامة فوزي وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي وموسيقية تصويرية نادر حمدي، ديكور حازم شبل، ومن إخراج أحمد البوهي، وبطولة محمد فهيم، نور قدري ، ايمن الشيوي ، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

وعلى نطاق آخر تستعد شركة "سي سينما برودكشنز" لاستكمال تصوير فيلم "شماريخ" الذي وصل لمراحله النهائية ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد محدد لعرض الفيلم، "شماريخ" من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفى درويش والعديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.

مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
مسرحية تشارلي شابلن
الفنانة سوسن بدر عمرو سلامة هاني رمزي سوسن بدر محمد فهيم محمد الشرنوبي هشام ماجد شارلي شابلن تشارلي تشابلن

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