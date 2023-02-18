العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل التعاون المشترك في مختلف القطاعات

بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم /السبت/، مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا جوهانسون، آليات تعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبي؛ وذلك على هامش مشاركته في منتدى ميونخ للأمن.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن "حسين" استعراض الوضع السياسي في العراق وسياسة الحكومة العراقيَّة وبرنامجها المتكامل لتوفير الخدمات والقضاء على ما تبقى من فلول كيان داعش الإرهابي ومحاربة الافكار المُتطرفة الداعمة له"، موضحا آليات وسبل تعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبيّ في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أهمية زيارته القادمة إلى بروكسل في شهر مارس القادم ضمن وفد عراقي مشترك متخصص لحضور إجتماعات مجلس التعاون العراقي الأوروبي وحضور اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي بما تساهم في تحقيق أواصر التعاون والتنسيق مع الإتحاد الأوروبي، كما وجه الدعوة إلى جوهانسون لزيارة العراق في أقرب فرصة".

من جانبها، أعربت المفوضة الأوروبية عن رغبتها الكبيرة في التعاون وبحث الملفات المختلفة ومنها ملف الهجرة، مرحبة بزيارة المرتقبة للوزير والوفد المرافق إلى بروكسل وتطلعها للقاء لتعزيز سبل التعاون المختلفة، كما وعدت بزيارة العراق في القريب العاجل.