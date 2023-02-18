إعتقال 7 أشخاص بعد العثور على جثث 18 مهاجرا داخل شاحنة في بلغاريا

اعتقلت الشرطة البلغارية، اليوم السبت، سبعة أشخاص لاستجوابهم للاشتباه في تورطهم في مقتل 18 مهاجرا من أفغانستان عثر عليهم أمس في شاحنة مهجورة بقرية قرب عاصمة البلاد.

وقال مدير دائرة التحقيقات الوطنية البلغارية، إنه تم القبض على المشتبه بهم السبعة في أماكن مختلفة، لافتا إلى أن المشتبه بهم ينتمون إلى منظمة إجرامية محلية تعمل على تهريب المهاجرين عبر الحدود التركية، وفقا لما ذكره موقع "دويتشه فيله" الألماني.

وأكد مدير دائرة التحقيقات الوطنية البلغارية أن الضحايا توفوا نتيجة اختناق، بعد أن كانوا في مقصورة سرية تحت الحمولة في مؤخرة الشاحنة ، وأن 34 مهاجرا آخرين في حالة صحية "حرجة".

كما أوضح مسؤول حكومي آخر أن رئيس شبكة المهربين هو بين المشتبه بهم. وسبق أن حكم عليه بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الاتجار بالبشر.

عثر على جثث المهاجرين الـ 18 داخل شاحنة متروكة في قرية قرب صوفيا، عاصمة بلغاريا، التي تواجه منذ أشهر عدة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين منذ أزمة 2015. حيث أبلغ سكان الشرطة بوجود شاحنة متروكة قرب قرية لوكورسكو على مسافة 20 كيلومترا من العاصمة صوفيا.

وبحسب التحقيق، كانت الشاحنة تقل في شكل غير قانوني 52 شخصا اختبأوا تحت رزم من الخشب، معظمهم مهاجرون أفغان أتوا من تركيا. ومع وصولهم الى المكان، عثر المحققون على جثث متناثرة على العشب حول الشاحنة. وتم إسعاف نحو 34 مهاجرا ونقلوا إلى المستشفى.

وأفاد سباس سباسكوف الطبيب في قسم الطوارىء في مستشفى بيروغوف في صوفيا، أنه تمت معالجة بعضهم بعدما تسمموا جراء تنشق أوكسيد الكربون الناتج من عوادم السيارات، مضيفا أنهم تلقوا كمية محدودة جدا من الأوكسجين وكانوا يفتقرون إلى الماء، فأصيبوا بتجفاف شديد. كما أنهم لم يتناولوا طعاما منذ أيام عدة".