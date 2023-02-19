صحف الكويت: هزة أرضية بقوة 4.1 ريختر في سلطنة عمان.. ومحادثات لترسيم الحدود البحرية مع العراق

حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 45 ألفًا

طبيب البيت الأبيض السابق: الإدارة الأمريكية تخفي معلومات حول الصحة العقلية للرئيس جو بايدن

النائب الأول استقبل فريق البحث والإنقاذ بعد مشاركته بعمليات الإنقاذ في تركيا

"الأنباء" تنشر قرار التجارة بشأن مواد البناء المشمولة بالدعم

نفى مجلس الوزراء المصري لإشاعة رفع الدعم



تناولت صحف الكويت عدد من الموضوعات المتفرقة، حول زلزال تركيا وسوريا، وموضوعات دولية أخرى.

قالت صحيفة الوطن الكويتية، قال وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح أمس السبت إن الكويت والعراق سيعقدان جولة من المحادثات القانونية والفنية يوم الأحد في إطار سعيهما لإنهاء خلاف حدودي بحري إذا تم حله سيحفز التنمية الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف الشيخ سالم الصباح أن الجانبين سيجريان محادثات يوم الأحد، معبرا عن أمله في إحراز تقدم.

وأكد الشيخ سالم الصباح في مقابلة في مؤتمر ميونيخ للأمن "الأمر يمثل أولوية قصوى بالنسبة للكويت ونحن نعمل مع العراق لوضع اللمسات الأخيرة على ترسيم تلك الحدود البحرية". وقال إن الفرق القانونية والفنية ستجتمع يوم الأحد سعيا لاتفاق. وتابع "نحن نمضي قدما".



قالت الوطن، ذكر روني جاكسون الطبيب السابق للبيت الأبيض والعضو في الكونغرس الأمريكي إن الإدارة الأمريكية تخفي معلومات حول الصحة العقلية للرئيس جو بايدن.

وقال جيكسون الذي قام في السابق بعلاج الرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "يرى معظم الأمريكيين أن صحة بايدن العقلية تتدهور كليا، في حين لا يوجد هناك أي شفافية في تقديم معلومات من البيت الأبيض حول ما يحدث".

وأضاف أن السلطات لا تفعل شيئا لحل هذه المسألة.

كما عبر جيكسون عن عدم رضاه على عدم وجود إشارة في الاستنتاج عقب نتائج الفحص الطبي لاجتياز اختبار معرفي من قبل الرئيس. وأوضح أنه قد وجه 3 رسائل إلى البيت الأبيض طالب فيها بايدن بإجراء اختبار معرفي، لكنه لم يتلق ردا.



وذكرت الصحيفة، تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر السادس من فبراير الجاري 45 ألف قتيل مع العثور على ناجين جدد في عدد من الولايات التركية، في حين وجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع أموال لدعم جهود الحكومة التركية لاحتواء تداعيات الكارثة.

ووفقا لآخر البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد القتلى في تركيا 39 ألفًا و672 شخصًا، في حين وصل عددهم في سوريا إلى 5840، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة.

وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، في حين أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى.

من ناحية أخرى، أطلقت القنوات والإذاعات التركية والأذرية و"القبرصية التركية" حملة تبرعات لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا.

وبثت تلك القنوات (213 محطة تلفزيونية و562 إذاعة داخل وخارج تركيا)، حملة مشتركة حملت اسم "تركيا قلب واحد"، شارك مشاهير أتراك في تقديمها على الهواء مباشرة.

وعلى مدار 7 ساعات من البث المباشر، تلقت الحملة تبرعات كبيرة وصلت قيمتها إلى 115 مليارا و146 مليونا و528 ألف ليرة تركية (نحو 6.1 مليارات دولار).

ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان " إن دول مجلس التعاون الخليجي تريد أن يكون لها كلمة فيما يتعلق بالاتفاق النووي الايراني".

وأوضح الامير فيصل بن فرحان في كلمة له خلال جلسة حوارية ب‍مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي: "نريد العودة للاتفاق النووي لكن بنظرة شمولية وبمشاركة خليجية".

وبين أن حصول دولة معادية على سلاح نووي يدفع الجميع للبحث بخياراته، مشددا على أن نشر التسلح ليس مفيدا في المنطقة، وقال "نحن ندعم خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية".

وأضاف "الصراعات والانقسامات في العالم تقلقنا".

وقال "سمعنا عن رغبة الإيرانيين بالجلوس للتحاور معنا".

"وتابع: "حذرنا سابقا من مسيرات إيران وهي الآن تضرب في أوكرانيا.

قالت صحيفة الأنباء الكويتية، استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد وسفيرة جمهورية تركيا الصديقة طوبى نور سونمز فريق البحث والانقاذ الكويتي والطاقم الطبي التابع ل‍وزارة الصحة ومراسلي وزارة الاعلام الذين عادوا الى أرض الوطن يوم أمس السبت بعد انتهاء مهمة الفريق في المواقع المتضررة من الزلازل بجمهورية تركيا الصديقة تنفيذا لأوامر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقد أشاد بما قدم الفريق من أعمال انسانية باسم دولة الكويت التي هي دائما سباقة بتقديم يد العون لأشقائها وأصدقائها ، كما شكر الوزير جميع العاملين في وزارة الخارجية على ما قاموا به من تسهيل مهمة الوفد وسفير دولة الكويت في جمهورية تركيا.

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات الكويتي، مازن الناهض قرارا وزاريا رقم 30 لسنة 2023 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1979في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

جاء فيه مادة أولى:

يستبدل بنص البند ثانيا من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات.

ثانيا: تحدد كمية مواد البناء المشمولة بالدعم التي تخصص لمن توافر في شأنهم الشروط .

قالت صحيفة الأنباء الكويتية، أن المركز الإعلامي ل‍مجلس الوزراء المصري نفى ما انتشر من معلومات بشأن وقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءا من شهر مارس المقبل.

وأوضح المركز الإعلامي - في بيان - أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لوقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءا من شهر مارس المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الاولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023، بقيمة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم ‏أسرة واحدة، و200 للبطاقة التموينية التي تشمل ‏أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 8.5 مليارات جنيه.

قالت صحيفة القبس الكويتية، قال مركز رصد الزلازل في سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة الدقم.

وأشار المرصد إلى أنه قد تختلف الشدة الزلزالية من موقع إلى آخر ومن بناية إلى أخرى تبعاً لنوع البناية وارتفاعها وطبيعة التربة.

وتتواصل الهزات الأرضية في مختلف دول العالم بعد كارثة الزلزال المدمر الذي هز سوريا وتركيا، فجر 6 فبراير الجاري، حيث بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.