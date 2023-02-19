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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة: الاطمئنان على الحالة العامة لجميع المحاصيل والاستغلال الأمثل للمساحات

محطة البحوث الزراعية
محطة البحوث الزراعية بالجميزة،

تفقد الدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزيه للمحطات البحثية والتجارب الزراعية، محطة البحوث الزراعية بالجميزة، بحضور الدكتور محمد الغنيمي مدير المحطة الإقليمية بوسط الدلتا، والدكتور فتح الله حسن مدير محطة البحوث الزراعية بالجميزة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتواصل مع الباحثين، وتفقد العمل بالمحطات البحثية، ومتابعة البحوث التطبيقية.

وشملت الزيارة تفقد المرور على التجارب البحثية والمحاصيل والاكثارات للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح الشعير البصل ومحاصيل الاعلاف والمحاصيل السكرية.

الاطمئنان علي الحالة العامة لجميع المحاصيل

كذلك تم الاطمئنان علي الحالة العامة لجميع المحاصيل والاستغلال الامثل للمساحات ورفع كفاءة الأصول بالمحطة.

الزراعة والمحاصيل وزير الزراعة مركز البحوث الزراعية الأعلاف

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