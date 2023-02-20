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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين عبد العزيز في فيديو كوميدي من داخل سيارتها.. شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو كوميدي لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ياسمين عبد العزيز من داخل السيارة، برفقه الفنانة إيمان السيد، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين. 

وتدخل النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني 2023 بمسلسل "ضرب نار"، والذى يعد من الأعمال المنتظرة فيدراما رمضان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات "لآخر نفس" ومسلسل "اللى ملوش كبير" العام قبل الماضى.

الفنانة ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز اخبار ياسمين عبد العزيز مسلسل ضرب نار رمضان 2023

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