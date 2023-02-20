العثور على جثة مجهولة بترعة العزيزية بالغربية والأمن يحقق

عثر أهالى قرية العزيزية التابعة لمركز سمنود فى محافظة الغربية، على جثة بمحيط ترعة القرية، وتكثف مباحث سمنود جهودها لكشف غموض وملابسات العثور على الجثة.





كان مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز سمنود، يتضمن ورود بلاغ بالعثور على جثة مجهولة بجوار ترعة بقرية العزيزية مركز سمنود، وانتقلت الأجهزة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتم مناظرة الجثة والتحفظ عليها ونقلها لمشرحة المستشفى العام.

وتكثف مباحث سمنود جهودها لكشف أسباب وملابسات الواقعة، وحرر محضر وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.