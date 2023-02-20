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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البحوث الفلكية: نراقب النشاط الزلزالي داخل وخارج مصر على مدار الساعة

زلزال
زلزال

نفى جاد القاضي عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية، تعرض مصر على زلازل أو هزات أرضية أمس.

 

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وقال جاد القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،: "نراقب النشاط الزلازلي داخل وخارج مصر على مدار الساعة".

 

وأضاف  جاد القاضي: "لم تحدث أي هزات أرضية في نطاق القاهرة الكبرى أمس".

 

بيان معهد البحوث الفلكية 

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيانه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يؤكد المعهد القومي للبحوث الفلكية عدم تسجيل أى اهتزازات (زلزال) فى نطاق القاهرة الكبرى.

 

واختتم المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانه قائلا: نرجو عدم الانسياق وراء أى شائعات او معلومات تصدر من غير المتخصصين فى هذا الصدد".

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