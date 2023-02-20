البحوث الفلكية: نراقب النشاط الزلزالي داخل وخارج مصر على مدار الساعة

نفى جاد القاضي عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية، تعرض مصر على زلازل أو هزات أرضية أمس.

وقال جاد القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،: "نراقب النشاط الزلازلي داخل وخارج مصر على مدار الساعة".

وأضاف جاد القاضي: "لم تحدث أي هزات أرضية في نطاق القاهرة الكبرى أمس".

بيان معهد البحوث الفلكية

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيانه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يؤكد المعهد القومي للبحوث الفلكية عدم تسجيل أى اهتزازات (زلزال) فى نطاق القاهرة الكبرى.

واختتم المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانه قائلا: نرجو عدم الانسياق وراء أى شائعات او معلومات تصدر من غير المتخصصين فى هذا الصدد".