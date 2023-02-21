الهند تشكل لجنة لتقييم تأثير درجات الحرارة المرتفعة على محصول القمح

قال مسؤولون حكوميون ، يوم الاثنين ، إن الهند شكلت لجنة من المسؤولين لتقييم تأثير ارتفاع درجات الحرارة على محصول القمح ، حيث حذر مكتب الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة الأعلى من المعتاد ستسود في الولايات المنتجة الرئيسية.

وقالت ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم في وقت سابق هذا الشهر إن إنتاجها من المرجح أن يرتفع 4.1 بالمئة إلى مستوى قياسي يبلغ 112.2 مليون طن.

ومع ذلك ، أدى قلة الأمطار الشتوية إلى ارتفاع درجات الحرارة في بعض أجزاء الولايات الشمالية للهند حيث يزرع المزارعون القمح. في الأسبوع الماضي ، بلغ متوسط ​​درجة الحرارة اليومية مستوياتها في وقت مبكر إلى منتصف مارس ، وفقًا لمسؤولي الأرصاد.

حظرت الهند ، ثاني أكبر مستهلك للقمح في العالم ، الصادرات في مايو 2022 بعد ارتفاع حاد ومفاجئ في درجات الحرارة قلص الإنتاج ، حتى مع انتعاش الطلب على الصادرات لمواجهة النقص العالمي الناجم عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال أحد المسؤولين ، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه تماشيا مع القواعد الرسمية ، 'قررت الحكومة تشكيل لجنة لمراقبة تأثير ارتفاع درجات الحرارة ، لكن حالة المحصول الحالية تبدو جيدة'.

وسيرأس مفوض الزراعة الهندي اللجنة ، كما يشارك في اللجنة مسؤولون من ولايات زراعة القمح الرئيسية في البلاد وعلماء حكوميون.

قالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية (IMD) في بيان يوم الاثنين إن درجات الحرارة القصوى في بعض الولايات قفزت هذا الأسبوع إلى 39 درجة مئوية ، وهو ما يصل إلى 9 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي.

وأضافت أنه من المرجح أن تظل درجات الحرارة القصوى أعلى من المعدل الطبيعي من 5 إلى 7 درجات مئوية في أجزاء كثيرة من شمال غرب الهند خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وقالت IMD: 'قد تؤدي درجة الحرارة المرتفعة اليوم إلى آثار سلبية على القمح الذي يقترب من فترة النمو التناسلي ، وهو حساس لدرجة الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة أثناء فترات الإزهار والنضج يؤدي إلى فقدان المحصول'.

تزرع البلاد محصول قمح واحد فقط في السنة ، مع الزراعة في أكتوبر ونوفمبر ، والحصاد من مارس.