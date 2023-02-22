عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوق القنطرة التاريخي.. قبلة الزائرين وأبناء دمياط .. تعرف على حكايته

سوق القنطرة قديما
سوق القنطرة قديما

لا يأتى أى زائر إلى محافظة دمياط، دون أن يسأل عن سوق القنطرة أو يتم توجيه، لزيارة سوق القنطرة،  أشهر معالم محافظة دمياط، وقبلة الزائرين  والدمايطة أنفسهم، أنه سوق القنطرة بدمياط، أو سوق السمك كما أطلق عليه حديثا  وهو السوق التاريخي لمدينة دمياط، ويعود تاريخ انشاؤه إلى عشرات السنين  .

سبب تسميته بسوق القنطرة

 ويرجع سبب تسميته بهذا الاسم  وجود قناة تصل بين نهر النيل و بحيرة المنزلة ( مكانها الآن شارع فكرى زاهر ) تبدأ من مكان الكوبرى المعدنى القديم قبل انشاؤه وكان يربط شارع الكنيسة بسوق العرصة او شارع ساحل الغلال ( العطارين حاليا)  عن طريق قنطرة ،لهذا سميت هذه المنطقة سوق القنطرة  وهو شارع مزدحم يقطعه المارة والسيارات طيلة اليوم ، به أهم وأشهر سوق للأسماك بدمياط، وطوال اليوم مزدحم للغاية ، وليس للمحلات به مواعيد للغلق ، فالمحلات تعمل على مدار اليوم.

سوق القنطرة أشهر أسواق دمياط

  ويعتبر السمك بأنواعه المختلفة هو الوجبة المفضلة لأهالى دمياط  تجد أن الدمايطه من مختلف أنحاء المحافظة يأتوا إلى هذا السوق للحصول على السمك الطازج الذى يأتى يوميا للسوق مع صلاة الفجر، ويعتبر يوم السبت هو أقل يوم فى بيع الأسماك حيث اشتهر الدمايطة بطبخ اللحوم والطيور يوم الجمعة.

 ومن أشهر تجار السمك فى سوق القنطرة هم من أبناء قرية الشيخ ضرغام والذين ورثوا المهنة أبا عن جد ،  وسوق القنطرة يتفرع منه عدة شوارع فهو يقع نهاية شارع فكرى زاهر وسوق الحسبة  وبالقرب منه شارع الحدادين وشارع المتبولى وحارة البركة ومنه إلى شارع عبد الرحمن الشهير .. 

 وما بين زحام وضجيج سوق القنطرة ومآذن مسجد البحر الجميلة و الشاهقة يقع شارع العطارين التاريخى او شارع ساحل الغلال  اكبر شاهد على عراقة وتاريخ مدينة دمياط  ومسجد البحر قربه من السوق جعلهم من المعالم التاريخيه لمنطقه  الكورنيش بالكامل.

محافظ دمياط تعزى أسرة الطفل عماد حليم وتحيل الواقعة للتحقيق

٢٠٢١١١٢٩_١٢٤٧٢٧
٢٠٢١١١٢٩_١٢٤٧٢٧
دمياط محافظة دمياط السمك بحيرة المنزلة مدينة دمياط قرية الشيخ ضرغام مسجد البحر اخبار محافظة دمياط السمك الطازج سوق السمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة مرتفعة العائد؟ خبيرة تجيب

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

مُعلق رياضي يفتح النار على مرتضى منصور بسبب نجم الزمالك

كهربا يقترب من الدوري الإماراتي ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط تعزى أسرة الطفل عماد حليم وتحيل الواقعة للتحقيق

خرج للعب ولم يعد .. 8 ساعات رعب عاشها طفل دمياط داخل بئرالصرف

ترشيحاتنا

اقترب من 50 ألف.. رقم صادم لأعداد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

لماذا يلجأ بنكا الأهلي ومصر لطرح شهادات بعائد مرتفع مرة أخرى.. قراءة

رسميا.. تخفيض الحد الادنى لأسعار مجموعات الدعم في المدارس

بقوة 4,4 ريختر.. هزة أرضية عميفة تضرب فلسطين ولبنان

دراسة جديدة: المملكة المتحدة لديها أدنى معدلات الإصابة بفشل القلب في أوروبا

القاهرة 20.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22 فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنتي وروحي.. مفأجاة سارة بشأن الرضيعة عفراء المولودة تحت أتقاض زلزال سوريا

لن تصدق سعره.. فستان ذهب بوزن 4.25 كليو للبيع بهذه الدولة العربية

روبوت يساعد رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق

شتائم وألفاظ بذيئة ضد ليفربول بعد الهزيمة والمذيع يعتذر

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ