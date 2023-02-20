محافظ دمياط تعزى أسرة الطفل عماد حليم وتحيل الواقعة للتحقيق

قدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خالص التعازي والمواساة لأسرة الطفل عماد محمود حليم الذى لقى مصرعه إثر وقوعه فى بيارة ترعة الخزان بقرية كفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد مساء أمس الأحد ، معربة عن حزنها البالغ فى وفاة الفقيد داعية الله أن يلهم ابويه وذويه الصبر والسلوان.

وأكدت منال عوض، أنه فور ورود بلاغ بسقوط الطفل فى البيارة تم التواصل مع الجهات المختصة والحماية المدنية للدفع بالفرق والمعدات اللازمة لانتشال الطفل ، مؤكدة أيضًا أنه تم إحالة الواقعة إلى التحقيق لمعرفة المتسببين عنها ، و قيام المقاول المُنفذ لأعمال تغطية الترعة التى تمر بالقرية وتتبع إدارة رى غرب طلخا بمحافظة الدقهلية بترك البيارة بدون تغطية..