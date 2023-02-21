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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي وأسوان.. هاشتاج نادي الشعب يكتسح تريند تويتر

النادي الأهلي
النادي الأهلي

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “نادي الشعب”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك لتشجيع النادي الأهلي قبل مباراة أسوان بالدوري المصري. 

وتصدر هاشتاج “نادي الشعب” قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التغريدات من قبل جماهير النادي الأهلي لتشجيع اللاعيبة قبل المباراة، كالاتي:

ونشر الإعلامي أحمد شوبير، قائمة بدلاء لاعيبة النادي الأهلي، في مواجهة أسوان ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى المصري.

وكتب شوبير في منشور له عبر “فيسبوك”: “دكة بدلاء الأهلي امام أسوان - علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد شريف وشادي حسين ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأحمد قندوسي وبيرسي تاو”.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وأسوان بالدورى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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