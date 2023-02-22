عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة 9 متهمين بـ "ولاية السودان الإرهابية" .. اليوم

صدى البلد

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “ولاية السودان الإرهابية”.

وجاء أسماء المتهمين كالآتي: 
أحمد محمد رشاد أحمد السن 23 - مالك مكتـب للعقارات ومحمد محمد إبراهيم السن 23، سمسار عقارات وأحمد عويس عبد الرسول السن 23 - طالب وسيد محمد أحمد أحمد السن 24 - تاجر ومحمود محمد محمد السن 24 - حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية وأحمد النبوي إبراهيم السن 35 - مالك شـركة المرشدي للاستيراد والتصدير وعبد الله فوزي سيد أحمد السن 30 مهندس "محبوسين" ومحمد أحمد فؤاد السيد السن 31 - طالب وسعد الدسوقي السيد السن 46 - فني أشعة "هاربين".

وكانت النيابة العامة قالت إن المتهمين في غضون الفترة من عام 2019 حتى 2022/6/19 بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة
أولًا: المتهم الأول:

تولى قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة خلية تابعة لجماعة داعش الارهابية، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات أمن الدولة العليا جنايات أمن الدولة العليا محاكم بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة مرتفعة العائد؟ خبيرة تجيب

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

كهربا يقترب من الدوري الإماراتي ..تفاصيل

مُعلق رياضي يفتح النار على مرتضى منصور بسبب نجم الزمالك

موضوعات متعلقة

تأجيل دعوى وقف انعقاد عمومية نادي سموحة

التأديبية تلغي عقوبة أستاذة جامعية أضافوا قرضا بحسابها عنوة

بعد وفاته..معلومات عن المستشار سمير البهى رئيس قضاة مجلس الدولة

الجنازة بعد العصر | تشييع جثمان سمير البهى في دمياط الجديدة

رئيس نادي قضاة مجلس الدولة .. وفاة المستشار سمير البهي

بعد قرار المحكمة.. شاهد مفاجاة مرتضى منصور حول صفقات الزمالك

شاهد.. مرتضى منصور يغادر مجلس الدولة فى قضية اتحاد الكرة

صفقات الزمالك.. قرار قضائي عاجل فى قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

تحقيقات النيابة تكشف اعترافات خطيرة للمقاول في واقعة وفاة طفل كفر سعد

غير منصفة.. كوريا الشمالية ترد على ملاحظات جوتيريش بشأن نشاطاتها العسكرية

فضيحة عمارة بين السرايات|الصحاب فضحوا بعض بصور خاصة على الفيسبوك.. والعشيق بريء

مواعيد مباريات اليوم .. والقنوات الناقلة لها

البرازيلي بـ 120 جنيهًا.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 22-2-2023

هل يجوز إخراج صدقة بدلا من الصيام عن أيام أفطرتها رمضان الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق سعره.. فستان ذهب بوزن 4.25 كليو للبيع بهذه الدولة العربية

روبوت يساعد رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق

شتائم وألفاظ بذيئة ضد ليفربول بعد الهزيمة والمذيع يعتذر

«ربما لا يحتاج المريض إلى علاج».. روشتة لطبيب تثير الجدل في الشرقية

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ