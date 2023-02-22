محاكمة 9 متهمين بـ "ولاية السودان الإرهابية" .. اليوم

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “ولاية السودان الإرهابية”.

وجاء أسماء المتهمين كالآتي:

أحمد محمد رشاد أحمد السن 23 - مالك مكتـب للعقارات ومحمد محمد إبراهيم السن 23، سمسار عقارات وأحمد عويس عبد الرسول السن 23 - طالب وسيد محمد أحمد أحمد السن 24 - تاجر ومحمود محمد محمد السن 24 - حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية وأحمد النبوي إبراهيم السن 35 - مالك شـركة المرشدي للاستيراد والتصدير وعبد الله فوزي سيد أحمد السن 30 مهندس "محبوسين" ومحمد أحمد فؤاد السيد السن 31 - طالب وسعد الدسوقي السيد السن 46 - فني أشعة "هاربين".

وكانت النيابة العامة قالت إن المتهمين في غضون الفترة من عام 2019 حتى 2022/6/19 بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة

أولًا: المتهم الأول:

تولى قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة خلية تابعة لجماعة داعش الارهابية، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.