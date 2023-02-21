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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كامل الوزير يكشف موعد تشغيل المونوريل

قطار المونوريل
قطار المونوريل

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك جدول بخطوط النقل الجماعي الخاصة المتجهة للعاصمة الإدارية، وجهاز النقل الداخلي يتابع مسارات تلك الخطوط.

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45 ألف دولار و10.9 مليون جنيه واردات تذكرة منظومة النقل في اليوم الواحد


وأضاف  كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القطاع الخاص نجح في تقديم خدمة متميزة في نقل الركاب.

 

تجارب لمونوريل العاصمة في شهر أكتوبر


ولفت الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى أنه سيكون هناك تجارب لمونوريل العاصمة في شهر أكتوبر القادم دون ركاب، وسيعمل في 2024 بشكل طبيعي لنقل المواطنين.


وفيما يتعلق بتاكسي العاصمة، أوضح  الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن مصر استوردت تاكسي العاصمة الكهربائي خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، موضحا أن عددهم 145، ويتم إعداد تطبيق على الهواتف لاستخدام هذا التاكسي من خلاله.


وأشار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى أنه يتابع يوميا الشكاوي والاستفسارات التي ترد له عبر الواتسآب، ويطلع على كل دخل الوزارة في مختلف القطاعات.


وشدد على أن واردات تذاكر منظومة النقل في اليوم الواحد 45 ألف دولار و10.9 مليون جنيه، وهذا رقم غير كبير بالنسبة لحجم الأسطول، موضحا أن الرواتب وتكلفة التشغيل مرتفعة. 


وأردف أن قطاعات الوزارة تحقق دخلا مرتفعا من الاستثمار في مشروعات النقل، لافتا إلى أن أرباح الشركة المملوكة للسكة الحديد بلغت مليار جنيه تدعم سعر التذكرة وتنبي المحطات الجديدة.


وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن القطاع الخاص نجح في تقديم خدمة جيدة، ويتميز بأسلوب إدارة أفضل من القطاع العام. 


وأكمل الوزير حديثه موضحا أن المونوريل يتميز بأنه سريع ومكيف ومنضبط ويعمل بدون سائق من مركز سيطرة وتحكم واحد، ويسير في المناطق المكتظة بالسكان .
ولفت إلى أن تجربة القطار الكهربائي الخفيف ناجحة، موضحا أن سكان بدر والشروق باتوا يتركون سياراتهم إلى جوار محطات الـ LRT ويستخدمون القطار، وذلك في أماكن انتظار مجانية حتى الآن.
واختتم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن ميناء العريش يعود للعمل تزامنا مع تطويره وإضافة كيلو رصيف له، وسيشهد إنشاء مركز لتصدير الأسمنت .
 

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45 ألف دولار و10.9 مليون جنيه واردات تذكرة منظومة النقل في اليوم الواحد

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