النقل تكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق

اصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم بشأن ماتم نشره في عدد من المواقع الالكترونية من تصريحات للفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بشأن زيادة تذكرة مترو الانفاق لأكثر من 25 محطة ركوب بقيمة 2 جنيه في سعر تذكرة مترو الأنفاق لتصبح بسعر 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

أكدت الوزارة في بيانها أن سعر تذكرة ركوب المترو لأكثر من 25 محطة حاليا يبلغ 10 جنيهات.

وأن الوزير أشار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة لمنظومة النقل إلى الحي الحكومي إلى أن قيمة ركوب التذكرة لأكثر من 25 محطة والبالغة 10 جنيهات ستصبح 12 جنيها مع افتتاح مراحل جديدة في الخط الثالث للمترو وليس الآن وأنه إجراء منطقي مع زيادة عدد المحطات في أكثر من خط مستقبلا وبتذكرة واحدة.

كما تؤكد الوزارة في بيانها أن اي زيادة يتم اقرارها يتم التصديق عليها من مجلس الوزراء ويتم الإعلان عنها فور التصديق عليها للرأي العام.