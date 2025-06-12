بياكل جسمك فى صمت .. اعرف طرق الوقاية من هشاشة العظام

يعد مرض هشاشة العظام من الأمراض الخطيرة بسبب عدم ظهور أعراض قوية واضحة فى بداية الإصابة ولايتم اكتشافها إلا فى المراحل الأخيرة مما ينتج عنه حدوث العديد من المضاعفات.

وللتمكن من تجنب الاثار السلبية الناتجة عن هشاشة العظام يجب معرفة الاجراءات التى تساعد على الوقاية من هذا المرض فالأمر لايقتصر فقط على تناول المزيد من الكالسيوم والبروتين بل هناك العديد من الأمور الأخرى.

ووفقا لما جاء فى موقع “ ويبمد ” نعرض لكم مجموعة من النصائح التى تساعد في منع هشاشة العظام.



امتنع عن الكحول

وجدت الأبحاث أن تناول الكحول يرتبط بزيادة احتمالية فقدان العظام والإصابة بالهشاشة.

الإقلاع عن التدخين

التدخين بجميع أنواعه يضاعف احتمالية فقدان العظام والكسور لأنه يمنع هرمون الإستروجين في الجسم من العمل بشكل جيد مما يتسبب فى هشاشة العظام.

تجنبي “الثالوث الرياضي”

النساء اللواتي يمارسن الرياضة ويتدربن بكثافة قد يعانين من ثلاث مشاكل: هشاشة العظام، وغياب الدورة الشهرية ، واضطرابات الأكل .

تحدث هذه المشاكل، غالبًا، للشابات اللواتي يلتزمن بحميات غذائية صارمة للغاية رغم ممارستهن الرياضة بكثرة والفتيات الرياضيات اللواتي يعانين من اضطرابات في الدورة الشهرية لديهن مستويات منخفضة من هرمون الإستروجين، مما يؤدي غالبًا إلى انخفاض كتلة العظام.

قلل من تناول المشروبات الغازية

تشير بعض الدراسات إلى أن المشروبات ذات اللون الداكن من أكثر من أنواع المشروبات الغازية الأخرى التى تُسبب هشاشة العظام.

ويمكن أن يكون السبب فى هذا الأمر هو أن الفوسفور الزائد فيها يمنع الجسم من امتصاص الكالسيوم أو ربما تستبدل النساء المشروبات الغنية بالكالسيوم، مثل الحليب، بالصودا.