ولي العهد الدنماركي يزور الهند الأحد القادم

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أمس /الثلاثاء/ أن ولي العهد الدنماركي الأمير " فريدريك أندر هنريك كريستيان " والأميرة "ماري إليزبيث" سيقومان بزيارة للهند تستغرق خمسة أيام، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير الحالي والثاني من مارس القادم.

وذكرت الخارجية الهندية - في بيان اليوم بهذا الشأن - أن هذه تعتبر أول زيارة يقوم بها الأمير وقرينته للهند خلال عشرين عاما، وأنهما سيقومان بهذه الزيارة تلبية لدعوة من نائب الرئيس الهندي " جاجديب ذانخار " وسيرافقهما وزير الشئون الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسين ووزير البيئة ماجنوس هيونيك ووزير شئون المناخ والطاقة والمرافق لارس أجارد، بالإضافة إلى مسئولين كبار ووفد رفيع المستوى من رجال الأعمال.

وجاء في البيان أن ولي العهد الدنماركي سيجتمع مع نائب الرئيس الهندي، وسيزور الرئيسة الهندية دروبادى مورمو.