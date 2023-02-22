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رئيس التحرير
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أخبار البلد

السوشيال ميديا.. شوبير يعلن وفاة شقيقة نجم الزمالك السابق.. وحسن شاكوش يوضح حقيقة خلافه مع رضا البحراوي

شوبير
شوبير

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كهربا يوجه رسالة إلى حسين الشحات عقب تألقه في مباراة الأهلي وأسوان

وجه محمود كهربا، لاعب نادي الأهلي، رسالة إلي حسين الشحات، عقب تألقه في مباراة الأهلي وأسوان، عبر حساب الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر كهربا صورة لحسين الشحات، عبر خاصية “الاستوري”، وعلق كاتبًا: “أحسن لاعب في مصر والله”.

 

هتيجوا كابلز وتمشوا متخانقين.. رامي جمال يمزح مع المتابعين بشأن حفلته الغنائية

روج الفنان رامي جمال، لحفلته الغنائية برفقة الفنان تامر عاشور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب رامي جمال، في منشور له: “شكلي وأنا بفكر في حال الجمهور اللي هيحضر حفلتنا انا وتامر عاشور يوم ٣/٣، يعني هتدفعوا فلوس علشان تيجوا تزعلوا جامد، هتيجوا كابلز وتمشوا متخانقين”.

 

حسن شاكوش يوضح حقيقة خلافه مع رضا البحراوي

أوضح مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، حقيقة الخلاف بينه وبين المطرب الشعبي رضا البحراوي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر شاكوش صورة له برفقه رضا البحراوي، وعلق عليها كاتبًا: “اللي يقولك شاكوش والبحراوي في بينهم خلاف قولوا نام وشد اللحاف”.

 

خالد بيومي: ميدو تحمل أعباء كبيرة من أجل الإسماعيلي

علق المحلل الكروي خالد بيومي، علي رحيل أحمد حسام ميدو عن قيادة الإسماعيلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب خالد بيومي في تويتة له: "الهجوم علي احمد حسام ميدو في بعض الصفحات التي يديرها بعض الاشخاص تؤكد ان النادي لن تقوم له قائمة ‏نختلف او نتفق في بعض الأمور الفنية ولكن ميدو تحمل لوحده اعباء كثيرة في غياب هولاء الاشخاص، مستحيل يكون انتظارك لسقوط الفريق حتي تسطيع السيطرة، ‏اعلم ان الخفافيش لن تكتفي".

 

شوبير يعلن وفاة شقيقة نجم الزمالك السابق

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن وفاة شقيقة أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب شوبير في تويتة له: “البقاء لله في وفاة شقيقة الكابتن ايمن يونس ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته”.

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