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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يوجه رسالة إلى حسين الشحات عقب تألقه في مباراة الأهلي وأسوان

حسين الشحات
حسين الشحات

وجه محمود كهربا، لاعب نادي الأهلي، رسالة إلي حسين الشحات، عقب تألقه في مباراة الأهلي وأسوان، عبر حساب الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر كهربا صورة لحسين الشحات، عبر خاصية “الاستوري”، وعلق كاتبًا: “أحسن لاعب في مصر والله”.

وفاز الأهلي على نظيره أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض حسين الشحات، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى كسر في أحد أصابعه باليد اليمنى ومن المقرر أن يتم حسم مشاركته في المباراة المقبلة أم لا خلال الأيام القادمة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن داونز، يوم السبت القادم، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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