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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هتيجوا كابلز وتمشوا متخانقين.. رامي جمال يمزح مع المتابعين بشأن حفلته الغنائية

رامي جمال
رامي جمال

روج الفنان رامي جمال، لحفلته الغنائية برفقة الفنان تامر عاشور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب رامي جمال، في منشور له: “شكلي وأنا بفكر في حال الجمهور اللي هيحضر حفلتنا انا وتامر عاشور يوم ٣/٣، يعني هتدفعوا فلوس علشان تيجوا تزعلوا جامد، هتيجوا كابلز وتمشوا متخانقين”.

رامى جمال يحيى حفلا غنائيا في 3 مارس المقبل

رامي جمال يروج لـ أغنيته الجديدة "عاملة ايه" عبر إنستجرام

ويحيى الفنان رامى جمال حفلا غنائيا يوم الجمعة 3 مارس المقبل وذلك بمدينة 6 أكتوبر وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب  فيروس كورونا المستجد. 

ويشدو رامى جمال بعدد من الأغاني التى تنال اعجاب جمهوره حيث يقدم عدد من الأغاني القديمة والحديثة له. 

وكان رامى جمال طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “عاملة إيه”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية عاملة ايه لـ رامي جمال، من كلمات أحمد العزب، وألحان أحمد العدل، ومن إنتاج رامي جمال.

الفنان رامي جمال رامي جمال الفنان تامر عاشور تامر عاشور حفلة رامي جمال وتامر عاشور

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