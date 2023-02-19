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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامى جمال يحيى حفلا غنائيا في 3 مارس المقبل

رامى جمال
رامى جمال

يحيى الفنان رامى جمال حفلا غنائيا يوم الجمعة 3 مارس المقبل وذلك بمدينة 6 أكتوبر وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب  فيروس كورونا المستجد. 

ويشدو رامى جمال بعدد من الأغاني التى تنال اعجاب جمهوره حيث يقدم عدد من الأغاني القديمة والحديثة له. 

وكان رامى جمال طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “عاملة إيه”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية عاملة ايه لـ رامي جمال، من كلمات أحمد العزب، وألحان أحمد العدل، ومن إنتاج رامي جمال.

رامى جمال 

وكان قد نشر الفنان رامى جمال مقطع فيديو من أغنية “فقت متأخر” التى قام بطرحها فى عام 2012 وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلق رامى جمال : "الأغنية دي أول أغنية من كلماتي وألحاني فقت متأخر”.

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مازح الفنان رامي جمال جمهوره برسالة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب رامي جمال: شعار السنة الجديدة ، هتقرفني هنزلك .

وكان قد طرح الفنان رامي جمال، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “قمر ومنور” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

أغنية “قمر ومنور” ‎كلمات عمرو المصري، الحان محمود أنور، ‎توزيع : أسامة الخطيب، ‎إخراج : John Perez،‎إنتاج : نجوم ريكوردز.

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