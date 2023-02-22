عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد الحكم بإعدام القتلة.. أسرة الطفل ضحية الأيفون بالمحلة تتلقى عزاءه الأحد

والدة الطفل يوسف
والدة الطفل يوسف

كشفت عائلة الطفل يوسف ناجي، والمعروف إعلاميا بـ"ضحية الآيفون" بالمحلة، عن تلقيهم العزاء في وفاة نجلهم الأحد القادم بدار مناسبات الشامي، وذلك بعد تصديق المفتي على قرار محكمة جنايات المحلة بالإعدام شنقا للمتهمين.

حدث ليلا| دولة جديدة مستهدفة بزلزال قادم.. زلزال جديد يضرب تركيا الآن.. تفاصيل تحقيقات النيابة العامة في وفاة رامز حسام ملاكم طنطا.. لماذا تظهر الأضواء بالسماء أثناء الزلازل الشديدة؟


وقالت والدة ضحية الآيفون، إن من يتعاطف مع المتهمين بعد صدور الحكم عليهم بالإعدام، فيجب أن يعود للفيديو ويشاهد ما قام به المتهم الرئيسي في القضية، موضحة أن الحكم صدر بالإعدام، وتتمني أن يكون حكم النقض سريعا؛ حتى يتم تتنفيذ حكم الإعدام علي المتهمين ويبرد قلبها.

وأضافت أنها عقب سماع خبر الحكم على المتهمين بالإعدام شنقا؛ توجهت لقبر نجلها برفقة والدها وعدد من أصدقائه لقراءة الفاتحة والدعاء له، وتخبره بأن القصاص العادل قد نال ممن غدرا به وقتلاه.

بتبص ليا كدة ليه.. ضبط شاب طعن زميله بأداة حادة في المحلة


وأكدت والدة ضحية الآيفون بالمحلة  لحمدلله حق ابني رجع" ، موجهة الشكر والتقدير إلى القضاء العادل الناجز، مشيرة أنها كانت تتنظر بفارغ الصبر سماع هذا الحكم على المتهمين .

 

وكانت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، الدائرة الثالثة، قضت بالإعدام شنقا على المتهمين بقتل الطفل يوسف والمعروف إعلاميا بـ ضحية الآيفون، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

تفاصيل القرار

وصدر القرار برئاسة  المستشار سامح عبد الله عبد الواحد، وعضوية المستشار عاصم محمود الدسوقي والمستشار وليد محمد النجار، والمستشار محمد مرتضى مراد، في القضية رقم 7962 لسنة 2022 جنايات أول المحلة والمقيدة برقم 1146 لسنة 2022 كلي شرق .

التنسيقية تعقد جلسة نقاشية مع أهالي سمنود حول الحوار الوطني

جاء ذلك بعد أن أسند إليهما ارتكابهما جريمة قتل الطفل يوسف عمدا مع سبق الإصرار، إذ أنهما بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه وأعد لذلك الغرض سلاحين أبيض -مطواتين- وقصا مكان تواجده، وما أن ظفرا به عاجله المتهم الأول بضربة من سلاحه الأبيض المار بيانه، باتت بعنقه حال تواجد الثاني مدججا بسلاحه، للشد من أزره وحثه على إتمام جرمه ومنع تدخل الأهالي للذود عنه قاصدين من ذلك قتله.

محافظة الغربية طنطا مفتى الجمهورية المتهمين الحكم عزاء الطفل يوسف ضحية ايفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

عشيقي هددني بالفضيحة.. ماذا حدث بسيدة شقة6 بين السرايات وصديقاتها| القصة الكاملة

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الحكومة تزف بشرى.. مبلغ استثماري لكل أم تنجب طفلين فقط

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

حب حياتي.. ماريتا عاصي الحلاني تعلن خطوبتها| معلومات عن عريسها اللبناني

موضوعات متعلقة

قوافل جامعة طنطا الطبية تقدم خدمات لـ1000 مواطن في الأقصر

ترشيحاتنا

المجر توافق على بيان مجموعة بوخارست 9 لإدانة حرب روسيا في أوكرانيا

بنتي متربية كويس ومعنديش أزمة في الطلاق مرتين..شيرين رضا وتصريحات جريئة "فيديو جراف"

حج القرعة .. شرط واحد يمنحك السفر بدون قرعة | تعرف عليه

إجراءات عسكرية عاجلة من أوكرانيا قبل الذكرى الأولى لـ حرب روسيا

الحج لعام 2023.. هذه الفئات ممنوعة من السفر لأداء المناسك

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطوبتها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ أبنة عاصي الحلاني

أم الدنيا نورت.. الملاكم الروسي حبيب محمدوف يزور آثار مصر| صور

بملابس جذابة.. إطلالة جديدة لـ زوجة عصام الحضري على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل بطاطس فريسكاس بمذاق أحلى من المطاعم

فيديو

متدوريش عليا ومعايا الحصالة .. قصة هروب طفل بالمنوفية | فيديو جراف

هل يرحل كهربا إلى الدوري الإماراتي.. الأهلي يجيب.. فيديو جراف

لجان بسبب عبدالشافي وأصيب بانهيار عصبي.. ماذا قال وليد سليمان لصاحبة السعادة؟

بيشرب شيشة.. أحمد عزمى يثير الجدل بظهوره فى برنامج نزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ