بعد الحكم بإعدام القتلة.. أسرة الطفل ضحية الأيفون بالمحلة تتلقى عزاءه الأحد

كشفت عائلة الطفل يوسف ناجي، والمعروف إعلاميا بـ"ضحية الآيفون" بالمحلة، عن تلقيهم العزاء في وفاة نجلهم الأحد القادم بدار مناسبات الشامي، وذلك بعد تصديق المفتي على قرار محكمة جنايات المحلة بالإعدام شنقا للمتهمين.



وقالت والدة ضحية الآيفون، إن من يتعاطف مع المتهمين بعد صدور الحكم عليهم بالإعدام، فيجب أن يعود للفيديو ويشاهد ما قام به المتهم الرئيسي في القضية، موضحة أن الحكم صدر بالإعدام، وتتمني أن يكون حكم النقض سريعا؛ حتى يتم تتنفيذ حكم الإعدام علي المتهمين ويبرد قلبها.

وأضافت أنها عقب سماع خبر الحكم على المتهمين بالإعدام شنقا؛ توجهت لقبر نجلها برفقة والدها وعدد من أصدقائه لقراءة الفاتحة والدعاء له، وتخبره بأن القصاص العادل قد نال ممن غدرا به وقتلاه.



وأكدت والدة ضحية الآيفون بالمحلة لحمدلله حق ابني رجع" ، موجهة الشكر والتقدير إلى القضاء العادل الناجز، مشيرة أنها كانت تتنظر بفارغ الصبر سماع هذا الحكم على المتهمين .

وكانت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، الدائرة الثالثة، قضت بالإعدام شنقا على المتهمين بقتل الطفل يوسف والمعروف إعلاميا بـ ضحية الآيفون، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

تفاصيل القرار

وصدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الله عبد الواحد، وعضوية المستشار عاصم محمود الدسوقي والمستشار وليد محمد النجار، والمستشار محمد مرتضى مراد، في القضية رقم 7962 لسنة 2022 جنايات أول المحلة والمقيدة برقم 1146 لسنة 2022 كلي شرق .

جاء ذلك بعد أن أسند إليهما ارتكابهما جريمة قتل الطفل يوسف عمدا مع سبق الإصرار، إذ أنهما بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه وأعد لذلك الغرض سلاحين أبيض -مطواتين- وقصا مكان تواجده، وما أن ظفرا به عاجله المتهم الأول بضربة من سلاحه الأبيض المار بيانه، باتت بعنقه حال تواجد الثاني مدججا بسلاحه، للشد من أزره وحثه على إتمام جرمه ومنع تدخل الأهالي للذود عنه قاصدين من ذلك قتله.