حدث ليلا| دولة جديدة مستهدفة بزلزال قادم.. زلزال جديد يضرب تركيا الآن.. تفاصيل تحقيقات النيابة العامة في وفاة رامز حسام ملاكم طنطا.. لماذا تظهر الأضواء بالسماء أثناء الزلازل الشديدة؟

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها: قصة قرارات الاستيطان الإسرائيلي الجديدة من الكابيتون إلى مجلس الأمن ودولة جديدة مستهدفة بزلزال قادم.. فهل تحدث كارثة أكبر مما نتخيل؟.. وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج +90 ، كواليس حول قرار لجنة التظلمات بشأن صفقات نادي الزمالك، والتي فشل في قيدها خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية.

من أمن العقوبة أساء الأدب .. تلك الكلمات التي قالها عبد الله بن المقفع في ترجمته الشهيرة للكتاب الحِكمي الشهير (كليلة ودمنة)، الذي ألفه الفيلسوف الهندي (بيدبا)، هى أدق تعبير عن ممارسات الكيان الإسرائيلي، خصوصا بعد القرار الذي صدر الأسبوع الماضي بشرعنة عدد من المستوطنات بالضفة الغربية وتوسغ مستطونات أخرى، وجاء الأمان من العقوبة عبر فيتو الولايات المتحدة الأمريكية ضد أي قرار ضد تصرفات إسرائيل حتى

وأسفر زلزال 6 فبراير المدمر عن مقتل ما يقرب من 47 ألف شخص في البلدين، الغالبية العظمى منهم في تركيا.

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء عن أعمال شهر شعبان، بالتزامن مع أول ليلة من شهر شعبان 2023، موضحا أن ها نحن نستعد في شهر شعبان لاستقبال شهر رمضان.

ذكرت شبكة العربية، الآن، إن هزة زلزالية ارتدادية خفيفة، حدثت في هطاي بتركيا، قبل قليل. وضرب اليوم زلزال شديد تركيا، ووصل أثره لدول أخرى، وهو ما أثار موجة من القلق من امتداد هذه الزلازل. وسجلت تركيا، زلزالا جديدا بشدة 6.4 درجات، في هزة شعر بها سكان دول مجاورة كمصر ولبنان. بينما كانت شدة الزلزال الأول

الأهلي يعلن تجديد عقود متولي وياسر إبراهيم بعد لقاء صن داونز

تجول الرئيس الأمريكي جو بايدن في وسط كييف في زيارة غير معلنة يوم الإثنين ، ووعد بالوقوف مع أوكرانيا ما دامت تستغرقه ، في رحلة تم توقيتها لتجاوز الكرملين قبل الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي.

أفادت وسائل إعلام امريكية أن رجال الإطفاء يكافحون حريقا كبيرا في مصنع أوكوود فيليدج للمعادن بالقرب من مدينة بيدفورد بولاية أوهايو الأمريكية بعد ظهر اليوم الاثنين بعد انفجار.

كشف خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي عن موقف ناديه من إمكانية المشاركة في البطولة العربية بنسختها الجديدة في الموسم المقبل.

أبلغت النيابة العامة يوم الحادي عشر من شهر فبراير الجاري بنقل لاعب الملاكمة «رامز عزت» للمستشفى من جراء إصابته بنزيف بالمخ، فباشرت النيابة العامة التحقيقات وسمعت شهادة والده الذي اتهم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة ومنظمي المباراة النهائية لبطولة الجمهورية في هذه الرياضة بالإهمال في عملهم والتقصير في

لاحظ الكثير من العلماء والخبراء ظهور ضوء أزرق أو بلون آخر في السماء، قبل الهزات الأرضية بساعات قليلة، ورغم نفي خبراء على عدم مصداقيته لكن هناك تفسير علمي نُشر رسميا قبل 8 سنوات.

ينتظر العالم في السادسة من صباح اليوم الثلاثاء ، تعامد اشعة الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني ، الشامخ في بهو المتحف المصري الكبير، كظاهرة فلكية حققها أبناء مصر في العصر الحديث لنظيرتها التى تركها لنا المصري القديم.

قال ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن مباراة الأهلي وأسوان، صعبة للغاية على الفريقين، في ظل رغبة كليهما في تحقيق الفوز. وأضاف ربيع ياسين، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المباراة على الورق ليست سهلة، على الرغم من أن خبرات الأهلي قد تحسم الأمور لصالحه.

حرص ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على توجيه رسالة إلى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، بعد أزمته الأخيرة مع ناديه السابق الزمالك.

استغل جزار سفر زوج ابنة عمه إلى الخارج وارتبط بعلاقة غير شرعيه بها حتى أن لاحظت ذلك زوجة شقيق زوجها وآلتان تقيمان في منزل والد زوجيهما وفضحت أمرهما في القرية ولدى أسرتهما بمركز الغنايم في أسيوط

لاشك أنه في ظل تلك الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا ثم لبنان وشعر بها سكان القاهرة، وما أسفرت عنه من خسائر فادحة، كل هذه المشاهد التي خلفها الزلزال تبعث الخوف والفزع في القلوب ، ومن ثم تكن الحاجة إلى

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر التطورات الجديدة بشأن قضية قيد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية كاشفا مستجدات خطيرة .

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من مقاطع الفيديو التي توثق اللحظات الأولى للزلزال الجديد في تركيا الذي ضرب مدينة “هاتاي” جنوب تركيا قبل ساعات مساء الإثنين، بقوة 6.4 ريختر.

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد أبوجبل حارس الزمالك السابق والبنك الاهلي الحالي، تم عرضه بواسطة بعض الوكلاء على مسئولي النادي الأهلي.

يكثر مع دخول أول ليلة من شعبان 2023 البحث عن دعاء أول شعبان 2023، وما يقال في هذه الليلة المباركة حتى أذان فجر غدٍ الثلاثاء 21 فبراير 2023، أول شعبان 1444 هـ.

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء ، عقب الاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف، أن أوكرانيا والولايات المتحدة تعملان على تسليم أسلحة

قال مسؤولون في ولاية بويبلا ، الاثنين ، إن حافلة تقل مهاجرين من فنزويلا وكولومبيا وأمريكا الوسطى تحطمت في وسط المكسيك ، مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا.

كشف الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن خمس أيام خلال العام يحرم على المسلم الصيام فيهم.

قال بيان للحكومة البريطانية إن أكثر من 30 دولة ، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ، تعهدت يوم الاثنين بدعمها لمنع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في الأحداث الرياضية

عرضت قناة “العربية” فيديو مرعب من كاميرا مراقبه لحظة وقوع الزلزال الجديد في هاتاي بتركيا الذي حدث أمس الإثنين.

في حادث غامض، فارق لاعب كرة قدم شهير الحياة بعد إصابته بمرض خطير، لم يتعرف عليه الأطباء وشخصوه على أنه التهاب في اللوزتين.

أعلنت السلطات في تركيا منذ قليل، عن سقوط 7 قتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الأخير والذي ضرب الحدود بين الدولتين بقوة 6.4 ريختر واعلن وزير الصحة التركي عن أن 294 مصابا بينهم 18 في حالة حرجة جراء الزلزال الذي ضرب هاتاي مؤخرا وضرب زلزال آخر المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا يوم الاثنين، بعد أسبوعين

تراجعت أسعار الذهب عيار 21 ، لتهبط عن حاجز الـ 1700 جنيه مجددا وتعود إلى 1680 جنيها للبيع في سابقة لم تحدث منذ 10 ديسمبر الماضي تحديدا، فيما سجل 1690 جنيها للشراء. الجنيه الذهب أما سعر الجنيه الذهب فتراجع بشكل قوى من أعلى سعر وهو 15200 جنيه في يناير الماضي ، ليهبط عن 14 ألف جنيه، ويسجل نحو 13520 جنيها

عرضت قناة العربية فيديو مروع من كاميرات المراقبه للحظة وقوع زلزال الجديد الذي ضرب هطاي بتركيا يوم الإثنين.

قالت دار الإفتاء، إن النبي صلى الله الله عليه وسلم كان يُكثر من الصيام في شهر شعبان، لأنه شهر تُرفع....كما