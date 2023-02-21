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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 7 في تركيا وسوريا جراء الزلزال الأخير

زلزال سوريا وتركيا
زلزال سوريا وتركيا

أعلنت السلطات في تركيا منذ قليل، عن سقوط 7 قتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الأخير والذي ضرب الحدود بين الدولتين بقوة 6.4 ريختر 

واعلن وزير الصحة التركي عن أن 294 مصابا بينهم 18 في حالة حرجة جراء الزلزال الذي ضرب هاتاي مؤخرا 

وضرب زلزال آخر المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا يوم الاثنين، بعد أسبوعين فقط من تدمير المنطقة بزلزال أكبر قتل أكثر من 47 ألف شخص وألحق أضرارا أو دمر مئات الآلاف من المنازل.

وكان مركز زلزال الاثنين ، الذي بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر ، بالقرب من مدينة أنطاكيا جنوب تركيا وشعر به السكان في سوريا ومصر ولبنان.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الهزة الأرضية ضربت على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).

وقال رئيس بلدية هاتاي ، لوتو سافاس ، لمحطة هابر ترك ، إنه تلقى تقارير عن بعض الأشخاص الذين علقوا تحت الأنقاض بعد الزلزال الأخير.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 200، ليرتفع الارقام بعدها وفقا لما هو مشار اليه.

وفي سامانداغ- حيث أبلغت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد عن مقتل شخص- قال السكان إن المزيد من المباني انهارت، لكن معظم المدينة فروا بالفعل بعد الزلازل الأولية.

وظهرت أكوام الحطام والأثاث المهمل في الشوارع المهجورة المظلمة.

وقالت منى العمر إنها كانت في خيمة في حديقة وسط أنطاكيا عندما بدأت الأرض في الارتفاع مرة أخرى.

لبنان سوريا تركيا مقياس ريختر مركز رصد الزلازل الأوروبي

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