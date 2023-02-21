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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال جديد يضرب تركيا الآن

زلزال
زلزال

ذكرت شبكة العربية، الآن، إن هزة زلزالية ارتدادية خفيفة، حدثت في هطاي بتركيا، قبل  قليل.

وضرب اليوم زلزال شديد تركيا، ووصل أثره لدول أخرى،  وهو ما أثار موجة من القلق من امتداد هذه الزلازل.

وسجلت تركيا،  زلزالا جديدا بشدة 6.4 درجات، في هزة شعر بها سكان دول مجاورة كمصر ولبنان.

بينما كانت شدة الزلزال الأول قبل أسبوعين والذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فقد بلغ 7.8 درجات على مقياس ريختر.


وقال المرصد السوري، إنه سقط  4 أشخاص قتلى من جراء الهلع والتدافع في حلب وطرطوس وحماة بعد الزلزال الأخير، بينما وصل عدد المصابين من الزلزال إلى أكثر من 470 مصابًا.

وبينما سقط 4 قتلى في التدافع والهلع،  سقط 55 شخصا مصابًا جراء إلقاء أنفسهم من المباني بسبب الذعر  أيضًا في سوريا.

أما عن تركيا، فقال وزير الداخلية ، بانه لقى  3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 213 جراء الزلزال الجديد.

وسجلت السلطات التركية أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية منذ ذلك الحين.

كان مركز الهزة الأرضية الإثنين في بلدة دفني بولاية هاتاي التركية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا من زلزال 6 فبراير الذي بلغت قوته 7.8 درجة، وقد شعر بها سكان سوريا والأردن والعراق ولبنا  ومصر.

وتلتها هزة أرضية أخرة بقوة 5.8 درجات.

وأسفر زلزال 6 فبراير المدمر عن مقتل ما يقرب من 47 ألف شخص في البلدين، الغالبية العظمى منهم في تركيا.

 

هزة زلزالية تطاي القلق زلزالا جنوب تركيا

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