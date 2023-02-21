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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مرض آكل للحوم.. وفاة لاعب كرة قدم إنجليزي بفيروس غامض

وفاة لاعب إنجليزي
وفاة لاعب إنجليزي شهير بمرض غامض

في حادث غامض، فارق لاعب كرة قدم شهير الحياة بعد إصابته بفيروس خطير، لم يتعرف عليه الأطباء وشخصوه على أنه التهاب في اللوزتين.

 

مرض آكل اللحم 

توفي لوقا أبراهامز لاعب فريق نورثهامبتون على طاولة العمليات في المستشفى العام بعد أن اشتكى أولاً من التهاب الحلق ولم يدرك الأطباء أنهم أمام مرض "آكل اللحم".

شعر الشاب البالغ من العمر 20 عامًا بتوعك الشهر الماضي، وأعطاه طبيبه العام في مركز Penvale الطبي مضادات حيوية لالتهاب اللوزتين

بعد أيام، بدأت حالة اللاعب في التدهور، مما دفع والديه لنقله إلى المستشفى في الحال.

ورغم ذلك، أخرجه الأطباء من المستشفى وعاد إلى المنزل حيث ساءت حالته قبل أن يتوسل والديه الطوارئ بأنه "لم يعد يتحمل الألم" بعد الآن.

كشف فحص ما بعد الوفاة أن لوك كان يعاني من تسمم الدم، ومتلازمة لومير - وهو شكل من أشكال العدوى البكتيرية يعرف بالتهاب اللفافة الناخر - وهو مرض آكل اللحم.

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