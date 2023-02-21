زيلينسكي: الولايات المتحدة وأوكرانيا تعملان على تسليم صفقة أسلحة جديدة إلى كييف

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء ، عقب الاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف، أن أوكرانيا والولايات المتحدة تعملان على تسليم أسلحة ، بما في ذلك أسلحة طويلة المدى ، لم يتم توريدها إلى كييف بعد.



وقال زيلينسكي في مقطع فيديو: 'نحن نعمل على توريد أسلحة بعيدة المدى وأنواع أخرى من الأسلحة التي لم تكن مدرجة سابقًا في حزم الدعم. وأنا ممتن لحزمة أخرى ستعزز بالتأكيد رجالنا على خط المواجهة'. العنوان على Telegram.



وأضاف أنه ناقش مع بايدن إنهاء الصراع هذا العام.





ووصل بايدن يوم الاثنين إلى كييف في زيارة غير معلنة للمرة الأولى منذ بدء العملية الخاصة لروسيا والتقى بزيلينسكي. خلال إحاطة ، قال بايدن إن أوكرانيا ستتلقى حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار ، بالإضافة إلى 'المليارات' من الدعم المباشر للميزانية هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ، الاثنين ، أن إدارة بايدن تقدم حزمة أمنية جديدة لأوكرانيا ، تبلغ 460 مليون دولار.

وستشمل حزمة المساعدة المزيد من الذخيرة للمعدات الأمريكية الصنع وغيرها من المعدات التي تم تسليمها بالفعل إلى أوكرانيا ، بما في ذلك قذائف مدفعية إضافية من عيار 155 ملم ، وقذائف هاون عيار 120 ملم ، وحوالي 2000 صاروخ مضاد للدروع ، بالإضافة إلى أربع مركبات لفريق برادلي للدعم الناري ، وقطع غيار ، وغيرها من المعدات الميدانية.