شوبير: قرار عاجل من لجنة التظلمات بشأن قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر التطورات الجديدة بشأن قضية قيد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة اون تايم سبورت 1، إن المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات، استلم الملف الخاص بقضية نادي الزمالك أمس الاثنين، ويدرس هذا الملف خارج اتحاد الكرة، مع معاونيه، وكلهم من المستشارين؛ لإصدار القرار.

وأضاف شوبير، أنه لن يصدر قرار اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن القرار لن يتأخر، وكل الاحتمالات واردة في هذا الملف، فالأمر لم ينته حتى الآن.

وأكد شوبير، أنه لم يصدر حتى الآن قرار بقيد لاعبي نادي الزمالك أو عدم قيدهم .

وضم الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي، كلا من: ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي، لمدة 5 سنوات- المغربي أحمد بلحاج صانع ألعاب نادي أسوان، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع، بالإضافة إلى إنهاء إعارة محمود شبانة من نادي أسوان.