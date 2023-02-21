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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبب منطقي.. شوبير يكشف كواليس غضب الشناوي حارس الأهلي ويوجه رسالة مهمة

محمد الشناوي
محمد الشناوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس غضب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقادات التي تعرض لها عقب مباراة الهلال السوداني، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخسر النادي الأهلي مباراته الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لهذا العام، أمام الهلال السوداني، بهدف دون رد، من خطأ فادح للشناوي.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورت 1  إن "محمد الشناوي غاضب جدًا لأنه شايف إن في محاولات لتشويه صورته أمام جمهور الأهلي، من بعض الأشخاص الذين يتصيدون له الأخطاء، وتم تحميله مسؤولية الخسارة أمام الهلال السوداني بهدف نظيف.

وأضاف أحمد شوبير، أن محمد الشناوي، حارس مصر الأول ولم يقصر في التدريب مطلقاً، وله دور كبير مع الأهلي والمنتخب الوطني في الفترة الأخيرة .

وكشف شوبير أن مصدرا مقربا من محمد الشناوي، أكد أن الحارس يرى أن هناك حملات كثيرة ضده، بدأت عقب مباراة الهلال السوداني.

ووجّه أحمد شوبير، رسالة إلى محمد الشناوي، قائلًا: لا تقلق، أنت تتمتع بثقة جماهير الأهلي.. الجمهور طبيعي يغضب ويفرح، وما حدث لا يقلل من قيمتك.

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