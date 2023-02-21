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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل.. الزمالك يعلن عودة مشاركة نجم دفاع الفريق في المباريات

صدى البلد

كشف إسماعيل يوسف، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد عودة محمود الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم للمشاركة مع الفريق الأبيض.

وتماثل الونش للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وقال إسماعيل يوسف، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك، إن الونش تماثل للشفاء من الإصابة وأصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق، بعد أن شارك في التدريبات الأسبوع الماضي قبل سفر الفريق إلى ليبيا.

وأضاف تيجانا أن هناك خطة زمنية لعودة الونش للملاعب، ولن يتم المجازفة به في المباريات المقبلة؛ حتى لا تتجدد الإصابة مرة أخرى.

وأوضح تيجانا أن اللاعب لن يعود للمشاركة مع الفريق قبل أسبوعين من الآن.

كما ذكر أن عودة الونش مهمة جدًا لنادي الزمالك فهو قائد ويحفز اللاعبين دائمًا.

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