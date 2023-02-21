حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمد أبوجبل في الصيف .. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد أبوجبل حارس الزمالك السابق والبنك الاهلي الحالي، تم عرضه بواسطة بعض الوكلاء على مسئولي النادي الأهلي.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "أبوجبل كان في أعلى فورمة فنية وبدنية خلال أمم إفريقيا الماضية، والحارس يريد اللعب في مستوى أفضل، ونادٍ كبير".

وأضاف: "الحارس تم عرضه على النادي الأهلي ولم يحسم مسئولو القلعة الحمراء موقفهم من التعاقد معه".

وأكمل: "هناك انقسام بشأن ضم أبوجبل داخل الأهلي، البعض لا يرى أي أزمة في ضم الحارس من أجل وجود منافسة مع محمد الشناوي، في الوقت الذي يطالب آخرون بالتعاقد مع حارس صغير السن".