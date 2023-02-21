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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل| الأهلي يعلن تجديد عقود متولي وياسر إبراهيم في هذا الموعد

الاهلي
الاهلي

قال الإعلامي محمد شبانة، إن الأهلي سيعلن عن التجديد للثنائي محمود متولي وياسر إبراهيم، وسيتم الإعلان عن التجديد لهما بعد لقاء صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي اتفق مع محمود متولي على تجديد عقده لـ4 مواسم أخرى، تشمل الموسم المتبقي في عقده و3 سنوات إضافية، وهو لاعب جيد وقادر على اللعب في أكثر من مركز".

وأضاف: "اللاعب الثاني هو ياسر إبراهيم الذي ينتهي عقده نهاية الموسم الجاري، وتم الاتفاق معه من جانب إدارة الأهلي، وسيتم التجديد له لمدة 3 مواسم مقبلة".

وواصل: "مارسيل كولر المدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، يعقدان بصفة مستمرة اجتماعات مع اللاعبين، كما أن اللاعبين الكبار مثل معلول والشناوي يقومون بعمل اجتماعات مع زملائهم، لتحفيزهم من أجل المرحلة المقبلة، وتم الاجتماع بشادي حسين وسافيو، والهدف من ذلك هو رفع المعنويات خصوصا أن الموسم لازال طويل".

وأكمل: "هناك محاولات جادة من جانب أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي لتجهيز عمرو السولية لمواجهة صن داونز، بعد غيابه عن لقاء فلامنجو ثم الهلال السوداني، ومن المفترض انتظامه في التدريبات عقب لقاء أسوان".

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