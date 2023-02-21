زلزال اليوم.. فيديو جديد ومرعب للحظة وقوع الكارثة الأخيرة

عرضت قناة “العربية” فيديو مرعب، من كاميرا مراقبة، لحظة وقوع زلزال جديد في هاتاي بتركيا الذي حدث أمس الإثنين.

وأضاف التقرير، ان في بعض المناطق علي الحدود السورية والتركية، ستتم عملية إخلاء خلال ساعات؛ لأنها كانت متضررة ومتصدعة، حيث سقط 12 مبنى في حارم والأتارب وبلدة جنديرس، ولكن هذه المباني كانت آيلة ومهددة للسقوط وتأثرت بهذا الزلزال الجديد، وبالنسبة للمدن التي لم تصبها اضرار جسيمه؛ سقطت بعض نوافذها وواجهاتها، ما تسبب في جروح لدى سكان المنطقة .



واكد التقرير، ان هناك انقطاع في الإنترنت و في التيار الكهربائي بعد الزلزال الجديد الذي حدث في تركيا ولبنان و سوريا وفلسطين، حيث سقط 12 مبنى في حارم والأتارب وبلدة جنديرس ولكن هذه المباني كانت آيلة ومهددة للسقوط وتأثرت يهذا الزلزال الجديد وبالنسبة للمدن التي لم تصبها اضرار جسيمه سقطت بعض النوافذ وواجهات المباني وغيرها ما تسبب بجروح لدى سكان المنطقة الذين كانوا في الشوارع.

وحذرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الإثنين، المواطنين من الاقتراب من المباني الآيلة للسقوط بعد وقوع زلزال عنيف جديد في البلاد، كما دعتهم للابتعاد عن المباني الآيلة للسقوط.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مساء اليوم عن تسجيل زلزال جديد في هاتاي بقوة 5.8 درجة علي مقياس ريختر.

وكشفت التقرير عن عمق الزلزال الأخير الذي ضرب هاتاي بتركيا، وقال إن عمقه كان 10 أمتار فقط، حيث تم تسجيل 10 هزات ارتدادية منذ وقوع الزلزال الأخير في هاتاي التركية.

عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا

وارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الاثنين 6 فبراير إلى أكثر من 47000 قتيل بين البلدين، ووصل عدد المتضررين من زلزال تركيا وسوريا إلي 26 مليونا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى في الأيام المقبلة مع استمرار البحث مع تضاؤل ​​الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض، ويعتبر زلزال تركيا و سوريا أحد أسوأ الكوارث الطبيعية عبر التاريخ و الزلازل التي ضربت أكثر من دولة بالمنطقة اليوم الأحد مثل سلطنة عمان والسعودية واليمن بالإضافة إلى اليابان والفلبين "أحداث عادية"، ولا علاقة لها بزلزال تركيا حيث ان الأرض تشهد يوميا عددا كبيرا من الزلازل، بعضها يكون محسوسا والبعض الآخر غير محسوس.

خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات

وتشير التقديرات الاقتصادية الأولية إلى أن الأضرار الناجمة عن الزلزال لا تقل عن 50 مليار إلى 60 مليار دولار. وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببت قوته في مئات من الهزات الارتدادية العنيفة في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في كلا البلدين.







