شراقي: مصر آمنة من الزلازل والإسكندرية مهددة بـ تسونامي في هذه الحالة

تسونامي بـ الإسكندرية في هذه الحالة

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، ان مصر آمنة وغير معرضة لخطر الزلازل وهي بعيدة تماما عن ذالك ولن تتغير خريطة الزلازل الا بعد ملايين السنين.. فكل دول المحيط الهادي ومنها اليابان وامريكا الشمالية و أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا و استراليا وكل هذه الدول تقع في حزام الزلازل او دائرة النيران.



مصر آمنة وغير معرضة لخطر الزلازل

وأضاف ،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر “ والمُذاع عبر فضائية “CBC”, ان تركيا تأتي في نهاية المحيط الأطلنطي ويأتي بعده جزيرة قبرص واليونان وكريت نظرا لوجدهم عند التقاء الصفيحة الإفريقية مع الصفيحة الأوروبية، ومن حظ مصر ان هذه الصفيحة تلتقي عند اليونان وقبرص وان جميع الزلازل موجدة في منطقة المحيط الأطلسي.



واشار شراقي، إلي ان المسافة بين مصر و اليونان تصل إلي 500 او 600 كيلو متر وبالتالي أي زلازل في هذه المنطقة لا نشعر به الا بالقدر القليل لكن لوحدث زلزال قوته كبيرة في هذه المنطقة فأنه سوف يؤدي إلي تسونامي في منطقة الإسكندرية.



عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا

وارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الاثنين 6 فبراير إلى أكثر من 47000 قتيل بين البلدين، ووصل عدد المتضررين من زلزال تركيا وسوريا إلي 26 مليون، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى في الأيام المقبلة مع استمرار البحث مع تضاؤل ​​الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض، ويعتبر زلزال تركيا و سوريا أحد أسوأ الكوارث الطبيعية عبر التاريخ و الزلازل التي ضربت أكثر من دولة بالمنطقة اليوم الأحد مثل سلطنة عمان والسعودية واليمن بالإضافة إلى اليابان والفلبين "أحداث عادية"، ولا علاقة لها بزلزال تركيا حيث ان الأرض تشهد يوميا عددا كبيرا من الزلازل، بعضها يكون محسوسا والبعض الآخر غير محسوس.

خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات

وتشير التقديرات الاقتصادية الأولية إلى أن الأضرار الناجمة عن الزلزال لا تقل عن 50 مليار إلى 60 مليار دولار. وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببت قوته في مئات من الهزات الارتدادية العنيفة في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في كلا البلدين.