لحظة إنقاذ عائلة سورية بعد 13 يوما تحت أنقاض الزلزال

فرحة لم تكتمل

عرض تقرير لقناة “العربية”، مأساة إنسانية عاشتها أسرة سورية تحت أنقاض الزلزال لمدة 13 يوما.

عائلة سورية مكونة من 3 افراد

وأضاف التقرير، أن الأب حاول إخبار المنقذين أن أفراد عائلته ما زالوا عالقين خلفه، وبعد ذلك عمت الفرحة بين الفريق عند إنقاذ 3 أفراد من عائلة سورية مكونة من الأب والأم وطفلهما بعمر الـ 12 عاما.

صدمة لـ عائلة سورية بعد الإنقاذ

وأكد التقرير، أن الفرحة لم تكتمل بعد إنقاذ عائلة سورية بعدما تحولت إلي فاجعة أصابت الأب والأم عندما انتشال فريق الإنقاذ الطفل كان مصابا، وأثناء محاولات فرق الإنقاذ والطواقم الطبية إنقاذه توفي الطفل في اللحظات الأولي لإنقاذه لمعاناته من الجفاف الشديد بعد 296 ساعة من حصاره أسفل الأنقاض في هطاي.





وتابع التقرير، أن العائلة لم تكن من 3 أفراد فقط بل كان هناك ابنة أخري وتوأمان انتشلت جثثهم فريق الإنقاذ فيما نقل الأب والأم لتلقي العلاج في أضنة.



زلزال تشيلي الذي تأثر به الدول المجاورة

وأوضح التقرير،أان البشرية شهدت زلازل أقوي سببت كوارث بشرية واقتصادية ضخمة منها زلزال تشيلي عام 1960 بقوة 9.5 ريختر الذي خلف دمارا هائلا وتأثرت به الدول المجاورة.

زلزال في المحيط الهندي

ولفت التقرير، إلى أن البشرية مرت بتاريخها بزلازل اعتبرت الأعنف منها زلزال ألاسكا عام 1964 بلغت قوته 9.2 ريختر، و زلزال في المحيط الهندي عام 2004 بقوة 9.3 ريختر وعلي اثره لقي ربع مليون شخص حتفهم و زلزال شرق اليابان عام 2011 بقوة 9.1 ريختر تسبب بموجات تسونامي وأودي بحياة 20 ألف شخص.





عدد قتلى الزلزال المدمر



وارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الاثنين 6 فبراير إلى أكثر من 47000 قتيل بين البلدين، ووصل عدد المتضررين من زلزال تركيا وسوريا إلي 26 مليون، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى في الأيام المقبلة مع استمرار البحث مع تضاؤل ​​الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض، ويعتبر زلزال تركيا و سوريا أحد أسوأ الكوارث الطبيعية عبر التاريخ.

خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات

وتشير التقديرات الاقتصادية الأولية إلى أن الأضرار الناجمة عن الزلزال لا تقل عن 50 مليار إلى 60 مليار دولار. وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببت قوته في مئات من الهزات الارتدادية العنيفة في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في كلا البلدين.







