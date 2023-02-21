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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

5 أيام يحرم الصيام فيهم خلال العام.. دار الإفتاء تكشف عنهم

الصيام
الصيام

كشف الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن خمس أيام خلال العام يحرم على المسلم الصيام فيهم.

وقال أمين الفتوى ، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن  الخمسة أيام التي يحرم على المسلم الصيام فيهم، هم: يوم عيد الفطر - يوم عيد الأضحى - الثلاثة أيام بعد عيد الأضحى.

 

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وأشار أمين الفتوى، إلى أن صيام أي يوم خلال العام جائز شرعا، بخلاف هذه الخمسة أيام، فالصوم في أصله مستحب، فيجوز لأي مسلم أن يصوم أي يوم خلال العام.

واستشهد أمين الفتوى، بالحديث الصحيح أن النبي قال "من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجه عن النار سبعين خريفا" أي سبعين سنة.


مفسدات الصوم


قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء عدوا أنواعا من المفطرات، ذكروا منها إدخال شيء إلى الجوف.

وأضاف أمين الفتوى، في فيديو على صفحة دار الإفتاء على “فيس بوك”، أن الجوف يبدأ من الحلق، فلو أدخل الصائم شيئا إلى جوفه من منفذ منفتح كالفم والأنف، فإن ذلك يؤدي إلى الإفطار وإبطال الصوم.

وأشار إلى أن الجماع بين الرجل وزوجته، يعتبر من مفطرات الصوم، وكذلك خروج المني عن المباشرة أو بغير مباشرة.

وأوضح أن الاستيقاء وهو محاولة إخراج ما في المعدة بالرغبة يعتبر من المفطرات، وكذلك خروج دم الحيض والنفاس من مفطرات الصوم.

وذكر أن من مفطرات الصوم أيضا، حدوث حالة الجنون للشخص، وكذلك الردة عن الإسلام.

مبطلات الصيام


حذر الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من الوقوع في عدة محاذير تبطل صوم رمضان، وأوضح أن صوم رمضان يُبطل بتناول الطعام والشراب والعلاقة الجنسية، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن مجموعة آفات اللسان مثل الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والسب والقذف والغضب لأنها تبطل الصيام.

وقال إن ارتكاب السب والشتيمة يقلل من الأجر ولا يبطل الصوم: «مش وقته»، لافتا إلى أن الصيام لا يجوز للمرأة الحائض والنفاس بينما تفطر المرأة الحامل إذا خشيت على نفسها أو جنينها.

 

دار الإفتاء الصيام عيد الفطر عيد الأضحى مفسدات الصوم مبطلات الصيام

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