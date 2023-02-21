فيديو مروع يوثق لحظة زلزال تركيا الجديد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من مقاطع الفيديو التي توثق اللحظات الأولى للزلزال الجديد في تركيا الذي ضرب مدينة “هاتاي” جنوب تركيا قبل ساعات مساء الإثنين، بقوة 6.4 ريختر.

ووفقا لمقطع فيديو متداول، تم تسجيله في متجر بواسطة كاميرات المراقبة، يظهر لحظات الرعب خلال الزلزال الجديد في تركيا.

وفور شعور المواطنين بالزلزال، في تركيا الت تم تسجيل مقطع الفيديو بها، أصيبوا بالرعب ويظهر مجموعة من الأشخاص في متجر يتحركون بسرعة للهروب.

فيديو يوثق زلزال تركيا

وكان قد شعر بالزلزال المواطنون في سوريا وتركيا ومص ولبنان وفلسطين، ووفقا لهيئة إدارة الكوارث التركية "أفاد"، يعتبر هذا الزلزال هو الأكثر شدة منذ زلزال 6 فبراير الجاري، والذي خلّف ما يقرب 42 ألف قتيل.

وقالت السلطات التركية إن الزلزال الجديد قطع الكهرباء عن منطقة إسكندرون، وتسبب بانهيار بعض المباني.

في حين أشارت منظمة الخوذ البيضاء إلى وجود إصابات في بلدة جنديرس شمال حلب، كما تم تسجيل أضرار في مبان بريفي حلب وإدلب.أبوظبي